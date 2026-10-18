최태원 “20대로 돌아간다면 사회문제 해결 위해 창업”

최태원 SK그룹 회장이 “20대로 돌아간다면 사회문제 해결을 위해 창업을 하겠다”며 청년들에게 도전정신과 공동체 의식을 당부했다.



18일 SK그룹에 따르면 최 회장은 지난 12~16일 방송된 EBS(한국교육방송공사)의 ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈 시즌6’에 출연해 ‘AI(인공지능)와 새로운 자본주의 그리고 청년’을 주제로 강연에 나섰다. 한국 기업인이 최초로 이 프로그램에 출연한 최 회장은 청년들의 질문에 직접 답했다.

16일 방송된 EBS ‘위대한 수업, 그레이트 마인즈’에서 청년들을 대상으로 강연에 나선 최태원 SK그룹 회장. EBS 제공

그는 ‘20대로 돌아간다면 AI시대에 어떤 일에 도전하고 싶은가’라는 한 청년의 질문에 “지금처럼 반도체를 하는 창업은 아닐 것”이라며 “대한민국이나 인류가 직면한 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 모든 수단과 방법을 동원할 것”이라고 말했다. 물 부족과 탄소 배출, 식량 부족 문제를 예로 든 최 회장은 “새로운 농사법을 만들거나 인공식품을 개발해서라도 식량을 공급하는 방법을 찾아볼 것”이라고 했다. 최 회장은 청년들에게 “처음부터 거대한 문제를 풀려고 할 필요는 없다”며 “내 손에 잡히는 작은 문제부터 해결하라”고 조언했다.



최 회장은 AI시대 일자리 변화에 대해 “지금까지는 한 회사, 한 직종에서 정해진 시간 동안 일하는 것을 직업이라고 생각했지만 AI가 이런 개념을 바꿀 수 있다”고 말했다. AI로 8시간 걸리던 일을 1~2시간 만에 끝내면 남는 시간을 자유롭게 쓰거나 다른 일을 고를 수 있다는 것이다. 그는 “대학 졸업장 자체보다 중요한 것은 실제 문제를 해결해본 경험이다. 문제를 정의하고 질문을 던지는 능력, 생각하는 힘과 공감 능력, 실패를 두려워하지 않는 자세가 더욱 중요해질 것”이라며 미래 교육도 재설계해야 한다고 강조했다. 학교가 새로운 문제 해결 방법을 찾고 직접 도전하고 실험하는 장소로 바뀌어야 한다면서다.



최 회장은 AI 시대 인재상에 대해 “AI를 활용해 조직과 사회가 직면한 문제를 직접 정의하고 해결하는 것이 중요하다”며 “AI는 지능을 높여주는 도구이지만 지능이 곧 지혜는 아니다. 문제 해결을 위해서는 결국 사람을 이해하고 움직여야 한다”고 했다.

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