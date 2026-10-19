‘양질 식사·운동’ 충분 땐 입원 가능성 11% ↓ [건강+]

식사의 질이 높고 신체활동도 충분한 성인은 두 가지 모두 부족한 성인보다 최근 1년간 입원을 경험했을 가능성이 낮은 것으로 조사됐다.



18일 서울대병원 김소영 임상강사와 박민선·김계형 교수 연구팀이 국민건강영양조사(2014~2021년) 자료를 활용해 20세 이상 성인 3만7059명을 분석한 결과, 식사의 질이 높고 신체활동이 충분한 군은 두 가지 모두 부족한 군보다 최근 1년간 입원 경험 가능성이 11% 낮았다.

김소영 임상강사, 김계형 교수, 박민선 교수.

연구팀은 한국인 식생활평가지수(KHEI) 중앙값을 기준으로 식사의 질을 높음·낮음으로 나누고, 걷기 등 중강도 신체활동이 주 150분 이상이면 ‘활동군’, 미만이면 ‘비활동군’으로 분류했다. 이후 두 기준을 조합한 4개 군의 최근 1년간 입원 및 최근 2주간 외래 방문 경험을 비교했다. 의료 이용 여부는 자가 보고로 조사했다.



그 결과 식사의 질과 관계없이 신체활동이 충분한 군에서 입원 가능성이 낮은 경향이 나타났다. 기준군보다 만성질환자는 15~18%, 여성은 18~22%, 65세 이상은 28~30% 낮았다. 반면 남성, 65세 미만, 만성질환이 없는 집단에서는 통계적으로 유의한 연관성이 확인되지 않았다. 외래 방문은 식사의 질이 높은 군에서 더 많았다. 기준군보다 최근 2주간 외래 방문 가능성이 식사 질 높음·비활동군은 19%, 식사 질 높음·활동군은 9% 높았다.



연구팀은 식사의 질이 높은 사람이 건강에 관심이 많아 진료를 적극적으로 이용했거나, 질환으로 활동에 제약이 있는 사람이 외래 진료를 더 많이 받았기 때문일 수 있다고 설명했다. 또 질병 때문에 활동량이 줄었을 가능성인 역인과성도 배제할 수 없다고 덧붙였다.



박민선 교수는 “식생활 개선과 신체활동 증진을 따로 다루기보다 함께 겨냥하는 통합적 건강증진 전략이 필요하다”며 “특히 입원 부담이 큰 여성·고령층·만성질환자를 우선 대상으로 삼을 필요가 있다”고 강조했다.



이번 연구결과는 국제학술지 ‘프리벤티브 메디슨 리포츠(Preventive Medicine Reports)’ 최신 온라인판에 실렸다.

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