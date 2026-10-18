‘공연 자르고 무대 등장’ 김민석 “사회자가 갑자기 호명해서”

더불어민주당 김민석 대표는 전북 순창 지역축제에서 가수 공연을 끊고 무대에 올라 인사말을 해 논란이 된 데 대해 18일 “가수 박혜원님과 관객 여러분께 죄송하다”며 “공연장 주변을 둘러보는 중 갑자기 사회자에게 호명돼 인사를 하게 됐다”고 밝혔다.

김 대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)에서 “공연 중이라 인사를 하지 않겠다고 의사를 밝혔다”고 당시 상황을 전하면서 이같이 설명했다. 그러고선 “다시 한 번 가수와 관객 여러분께 불편을 끼쳐 죄송하다는 말씀을 드린다”고 했다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 15일 열린 ‘제21회 순창장류축제’ 개막식에서 가수 흰(HYNN·본명 박혜원)의 공연 중 무대에 올라 인사하고 있다. 유튜브 채널 ‘신호등TV’ 영상 캡처

김 대표는 지난 15일 순창에서 열린 제21회 순창장류축제 개막 축하공연에서 박혜원(예명 흰·HYNN)이 ‘주인공 연습’ 등 2곡을 부른 뒤 다음 곡을 부르려 준비하는 도중 사회자의 안내로 무대에 올랐다. 사회자는 김 대표를 해당 가수의 ‘열성 팬’이라고 소개했다. 그러고선 박혜원을 김 대표 옆에 나란히 세우려 했지만, 박혜원은 응하지 않고 무대를 ‘양보’했다.

이윽고 무대에 설치된 대형 전광판에는 미리 준비라도 한 듯 금테 두른 김 대표의 사진이 등장했다. 마이크를 잡은 김 대표는 관객들한테 “오늘 분위기 좋으시죠? 이 축제가 예비 글로벌 축제가 됐다”면서 “순창은 장맛이 좋고, 사람이 좋고, 우리 정부에서 열심히 일하고 있는 정동영 (통일부) 장관 고향이어서 좋고, 박희승 의원 지역이어서 좋다”고 말했다.

중도에 끊겼던 공연은 박혜원이 다시 마이크를 잡고 나머지 곡을 예정대로 소화하면서 마무리됐지만, 김 대표는 비판의 화살을 피하지 못했다. 국민의힘 최수진 원내수석대변인은 “주권자인 국민의 소중한 문화향유권마저 권력의 발아래 두겠다는 오만함의 극치”라며 “‘가수의 엄청난 팬’이라는 사회자의 소개로 마이크를 가로채더니, 정작 입 밖으로 꺼낸 것은 ‘정동영 장관 고향’, ‘박희승 의원 지역구’ 타령이었다”고 지적했다.

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