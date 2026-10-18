아파트 고층서 그릇 내던진 30대 여성 5일 만에 검거

경기 평택시의 한 아파트 고층에서 그릇과 유리컵 등을 여러 차례 밖으로 던진 30대 여성이 경찰의 집중 수사 끝에 붙잡혔다.



평택경찰서는 특수폭행 혐의로 30대 여성 A씨를 검거했다고 18일 밝혔다.

투척이 일어난 곳 인근으로 폴리스라인이 설치된 현장. 독자 제공

A씨는 지난 12일부터 17일 오후 3시 검거될 때까지 자신이 거주하는 평택시 고덕동의 한 아파트 세대에서 사기그릇과 유리컵 등을 4∼5차례 지상으로 던진 혐의를 받는다.



다행히 인명피해는 없었으나 고층에서 떨어진 물건에 행인이 맞을 경우 큰 사고로 이어질 수 있는 상황이었다.



이 때문에 아파트 관리사무소는 지난 13일 입주민들에게 물건 투척 사실을 알리고 통행 시 주의를 당부하는 안내문을 게시했다.



12일 신고를 접수한 경찰은 낙하 지점 주변에 폴리스라인을 설치해 주민들의 접근을 통제하고 순찰을 강화하는 한편, 물건이 떨어진 위치를 토대로 투척 지점을 추적했다.



그러나 건물이 수십 층에 달하는 데다 해당 지점엔 투척 장면을 찍을 폐쇄회로(CC)TV가 없어 용의자를 특정하기 어려웠다.



이에 경찰은 주말 사이 추가 투척 가능성이 있다고 보고 17일 오전 9시께부터 현장에 삼각대를 설치한 뒤 휴대전화로 건물 외벽을 계속 촬영했다. 이 과정에서 물건이 또 떨어지는 장면이 포착됐고, 경찰은 이를 토대로 투척 지점을 특정했다.



해당 세대에 들어간 경찰은 앞서 투척된 물건과 유사한 물품 등을 확인했다.



A씨는 경찰 조사에서 물건을 던진 사실을 인정하며 "스트레스가 많았다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.



경찰은 A씨의 건강 상태 등을 고려해 추가 범행을 할 우려가 있다고 판단해 보호자의 협조를 받아 응급입원시켰다. 구체적인 병력은 공개하기 어렵다고 경찰은 전했다.

<연합>

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