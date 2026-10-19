7년 만에 돌아온 서울 전통시장 박람회…청계광장서 ‘서울마켓페어’

서울마켓페어 부스 설치(예). 서울시

서울의 전통시장과 골목상권을 한자리에서 만날 수 있는 박람회가 7년 만에 열린다.

떡볶이와 닭강정 등 다양한 먹거리부터 전통공예품과 생활소품까지 즐길 수 있으며, 낮에는 체험 프로그램과 전통 공연을, 밤에는 야간 먹거리와 디제잉 쇼를 선보인다.

서울시는 오는 24∼25일 오전 10시부터 오후 9시까지 청계광장 일대에서 ‘2026 서울마켓페어’를 개최한다고 18일 밝혔다.

서울시 대표 전통시장 박람회인 이번 행사에는 남대문시장·백년시장·대조시장 등 전통시장과 상봉먹자골목·샤로수길 등 골목상권의 40여개 업체가 참여한다.

행사장에서는 떡볶이와 닭강정, 케밥 등 먹거리와 농수산물, 지역 특산물, 전통공예품과 수공예품, 생활소품 등을 판매한다. 청계천 변에는 약 40개 테이블과 160석 규모의 취식 공간을 마련해 방문객들이 음식을 즐길 수 있도록 할 예정이다.

서울마켓페어 홍보 포스터. 서울시

행사는 ‘낮에는 전통시장, 밤에는 야장’을 주제로 낮장과 밤장으로 나눠 운영한다. 오전 10시부터 오후 5시까지 진행하는 낮장에서는 자개 그립톡과 손거울, K푸드 열쇠고리 만들기 등 체험 프로그램을 즐길 수 있다. 퓨전국악과 전통연희, 사물놀이 등 공연도 펼쳐진다.

오후 5시 이후 시작하는 밤장에서는 먹거리와 함께 청계천의 야간 경관을 즐길 수 있다. 25일 오후 7시에는 ‘라이브 달빛 디제잉 쇼’가 열려 행사 분위기를 더할 예정이다.

소상공인을 위한 정책홍보관도 운영한다. 전통시장 화재공제보험과 서울페이+, 소상공인 보증·자금 등에 관한 상담을 받을 수 있다. 스탬프 투어와 대형 룰렛, 포토존 등 시민 참여 프로그램도 마련된다.

행사에 따른 교통 통제도 이뤄진다. 24일 오전 6시부터 25일 자정까지 청계천로 남측과 북측 일부 구간의 차량 통행이 제한된다.

박경환 서울시 민생노동국장은 “시민에게는 새로운 시장의 매력을 발견하는 계기가 되고, 상인에게는 더 많은 고객을 만나는 기회가 되어 지역 상권에 새로운 활력이 되길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지