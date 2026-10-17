패딩 70% 할인에 치킨 27% 싸게…주말 온라인 쇼핑 어디가 저렴할까

패딩부터 운동화, 치킨과 커피까지 이번 주말 온라인 쇼핑몰에서 할인받을 수 있는 상품이 쏟아진다. 가을·겨울 의류는 최대 70% 할인하고, 인기 외식 브랜드의 모바일 쿠폰도 최대 40% 저렴하게 판매한다.

SSG닷컴 제공

17일 유통업계에 따르면 롯데온과 SSG닷컴, 11번가, W컨셉 등이 주말 할인 행사를 진행한다. 쿠팡도 운동화와 캠핑용품, 가전제품, 생활용품을 대상으로 할인전을 열고 있다. 주요 행사 종료일은 18일부터 25일까지로 업체마다 다르다.

이번 주말 할인 행사는 패션뿐 아니라 식품과 외식, 가전제품까지 구매할 수 있는 품목이 넓어진 것이 특징이다. 같은 할인 행사라도 선착순 수량과 쿠폰 적용 조건, 결제 카드에 따라 실제 구매가격은 달라진다.

SSG닷컴은 18일까지 가을·겨울 패션과 명품 브랜드를 모은 '패션명품 쓱세일'을 진행한다.

듀베티카와 에르노의 아우터, 휴고보스 구스다운 재킷을 비롯해 생로랑·구찌 핸드백, 어그 부츠 등을 선보인다. 칼린 가방과 스타카토 신발 등 일부 패션 상품은 클리어런스 세일을 통해 최대 70% 할인한다.

패션 상품에는 10%, 명품에는 7% 할인쿠폰을 제공한다. 행사 카드로 결제하면 8% 청구할인도 받을 수 있다. 17일에는 아이더 여성 다운 재킷, 18일에는 스케처스 신발이 '오늘의 특가' 상품으로 나온다.

쿠팡은 18일까지 '스니커즈 페어'를 열고 운동화와 러닝화, 슬립온 등 4만여개 상품을 선보인다.

나이키와 아디다스, 뉴발란스, 푸마, 휠라 등이 참여한다. 대표 상품으로 나이키 에어포스1 07은 10만원대, 아디다스 슈퍼스타2는 8만원대, 휠라 코트라이트 스니커즈는 2만원대에 판매한다.

브랜드별 쿠폰도 제공한다. 아키클래식은 5만원 이상 구매하면 5000원, 컨버스와 리복 등은 3만원 이상 구매 시 3000원을 할인한다. 일부 상품은 카드사 최대 5% 즉시할인도 적용된다.

W컨셉은 이마트24와 협업한 젠더리스 패션 브랜드 '올데이하이라이트' 상품 18종을 온라인에서 20% 할인 판매한다.

대표 상품은 프레시 쿠션 양말 4900원, 플랙스핏 브라탑 1만8900원, 에센셜 티셔츠 1만2500원, 멀티 메시 파우치 5900원 등이다. 이들 가격은 소개된 판매가격으로, 온라인 할인 적용 후 최종 결제금액은 상품별로 확인해야 한다.

해당 상품은 이마트24 센트럴시티점과 라이더파크점, 카카오본사점 등 3개 오프라인 매장의 미니 팝업스토어에서도 판매한다.

11번가는 21일까지 'E쿠폰 핫딜'을 진행한다. 치킨과 햄버거, 커피 등 외식 브랜드의 모바일 쿠폰이 할인 대상이다.

멕시카나 '1989 오리진 후라이드+콜라 1.25ℓ' 쿠폰은 27% 할인한 1만4900원에 판매한다. 쉐이크쉑의 '스모크쉑+프라이+소다S' 세트는 40% 할인한 1만1900원이다.

할리스의 가을 신메뉴 '누룽지팝 할리치노R+누룽지팝 크로플'은 20% 할인한 1만1100원, '저당 바닐라 딜라이트R 2잔'은 16% 할인한 1만700원에 구매할 수 있다.

매드포갈릭의 '갈릭페뇨파스타+고르곤졸라피자+에이드 2잔' 세트는 20% 할인한 5만6640원이다.

할리스와 파스쿠찌, 피자헛 등의 쿠폰 특가는 18일까지 진행하며, 19일부터는 빽다방도 참여한다. CGV 영화 관람권과 카카오 이모티콘 플러스 이용권, SK텔레콤 데이터 쿠폰도 할인 판매한다.

롯데온은 21일까지 온라인 쇼핑 30주년 기념 '온세상 쇼핑 페스타(온쇼페)'를 연다. 행사 기간 매일 3개 상품을 선정해 구매금액의 30%를 포인트로 돌려준다.

주말 행사 상품에는 어그 타스만과 라코스테 여성 케이블 크루넥 가디건, 타미진스 스웨터 등이 포함된다. 포인트백은 선착순으로 제공한다.

식품 할인전에는 샘표와 광동제약, 매일유업이 참여한다.

샘표는 연두와 양조간장, 고추장 등 양념류를 비롯해 폰타나 파스타소스와 티아시아 커리, 차오차이 간편식을 판매한다. 광동제약은 제주삼다수와 비타500 등을 선보이고 일부 구매 고객에게 굿즈를 증정한다. 매일유업은 상하목장 콩물두유와 아몬드브리즈, 바이오 요거트 등을 행사 상품으로 마련했다.

쿠팡은 25일까지 '스포츠페스타'를 열고 아웃도어·스포츠용품 7000여개를 할인 판매한다. 카즈미와 스노우라인, 아디다스 등 70여개 브랜드가 참여한다.

대표 상품은 카즈미 서밋 아크 텐트와 스노우라인 쉘터돔 텐트, 아디다스 배드민턴 라켓 세트, 잠스트 무릎보호대 등이다. 와우회원에게는 구매금액에 따라 추가 할인쿠폰을 제공하며, 7만원 이상 구매 시 최대 1만5000원을 할인받을 수 있다.

가전제품 할인 행사도 진행 중이다.

쿠팡은 지난 12일부터 하반기 가전·디지털 할인 행사 '쿠가세'를 운영하고 있다. 삼성전자와 LG전자, 애플, TCL, HP 등 300여개 브랜드가 참여한다.

매일 오후 2시에는 한정 수량 상품을 할인 판매하는 '2시 오픈런'을 진행한다. 행사 기간 준비한 특가 상품은 400여개로, 상반기보다 약 1.5배 늘었다.

냉장고와 세탁기, TV, 노트북, 로봇청소기 등이 주요 할인 대상이다. 전기히터와 가습기 등 일부 계절 가전도 1만~2만원대 가격으로 선보인다.

집안에서 사용하는 생활용품도 할인 대상에 포함됐다.

쿠팡은 25일까지 '하반기 홈인테리어 와우 리빙쇼'를 열고 가구와 침구, 욕실용품, 수납용품 등을 할인 판매한다.

레이디가구의 4인용 패브릭 소파와 라뽐므 극세사 차렵이불, 아망떼 침대패드, 코코도르 캔들 등이 대표 상품이다. 한정 수량 선착순 특가와 1+1 행사, 카드 즉시할인도 운영한다.

할인 행사 종료일을 확인하는 것도 필요하다. SSG닷컴 패션 할인전과 쿠팡 스니커즈 페어는 18일 끝나며, 롯데온과 11번가 주요 행사는 21일까지 이어진다.

최대 할인율은 일부 상품에만 적용된다. 포인트백은 즉시 가격을 깎아주는 할인과 차이가 있고, 모바일 쿠폰은 사용 가능 매장과 유효기간이 정해져 있다. 구매 전 최종 결제금액과 할인 조건을 비교하면 실제 지출을 줄일 수 있다.

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