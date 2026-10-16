'딸 허위 스펙 의혹' 한동훈 고발 건, 서울중수청 반부패국 배당

중대범죄수사청(중수청)이 딸의 허위 스펙 의혹 관련으로 고발된 무소속 한동훈 의원 사건을 서울지방중수청에 배당했다.

16일 법조계에 따르면 중수청은 이날 제3자 뇌물, 증거인멸교사, 업무방해 등 혐의로 고발된 한 의원 사건을 서울중수청 반부패수사국(국장 김정환)에 배당했다.

중대범죄수사청(중수청)이 딸의 허위 스펙 의혹 관련으로 고발된 무소속 한동훈 의원 사건을 서울지방중수청에 배당했다. 사진은 이날 서울 중구 중대범죄수사청 사무실로 출근하는 직원들의 모습. 뉴스1

앞서 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 전날 한 의원 딸의 허위 스펙 의혹 관련 한 의원과 배우자 진은정 변호사 등 4명을 중수청에 고발했다.

한 의원 딸의 허위 스펙 의혹은 한 의원이 법무부 장관 후보자였던 2022년 제기됐다. 당시 한 의원의 딸이 대학 진학에 필요한 스펙을 쌓기 위해 한 기업으로부터 노트북 50대를 후원받고 복지관에 기부할 수 있게 했다는 내용이 뼈대다. 해당 기업의 임원과 진 변호사가 동문이라는 점이 연결고리로 지적됐다.

다만 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대는 2023년 12월 한 의원 등에 대해 혐의없음으로 불송치 결정했다. 사세행은 전날 “관련 보도와 시민단체 고발에도 관련된 수사는 제대로 진행된 적이 없다”며 중수청에 고발장을 제출했다.

최근 한 의원이 법무부 장관 재직 당시 딸의 허위 스펙 의혹에 대한 경찰의 수사를 무마했다는 의혹이 제기되면서 본류 사건에 대해서도 재차 시민단체 고발이 이뤄진 것이다.

한 의원 딸의 허위 스펙 의혹 수사를 무마했다는 의혹(직권남용권리행사방해 등 혐의) 사건은 서울경찰청으로 이관된 상태다. 수사 무마 의혹은 한 의원이 딸 허위 스펙 의혹으로 수사받던 2022년 11월 서울경찰청 반부패·공공범죄수사대가 관련한 해외 증거를 확보하고자 서울중앙지검에 ‘국제형사사법공조를 신청해 달라’고 요청했으나 검찰에서 저지됐다는 의혹이다.

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