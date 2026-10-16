'딸 교수 특혜 임용 의혹' 유승민 송치… "채용과정 공정... 정치 수사"

유승민 전 의원의 딸인 유담(32) 인천대 무역학부 교수의 특혜 임용 의혹과 관련해 유 전 의원을 포함한 4명이 공소청에 넘겨졌다.

인천경찰청 반부패·경제범죄수사대는 업무방해 혐의로 유 전 의원과 이인재 인천대 총장 등 4명을 불구속 입건해 공소청에 송치했다고 16일 밝혔다.

딸 유담 씨의 인천대 교수 임용 청탁 및 특혜 의혹과 관련해 업무방해 혐의로 공소청에 송치된 유승민 전 국민의힘 의원. 연합뉴스

이들 중 이 총장과 인천대 교수 등 2명에게는 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 혐의도 적용됐다.

유 전 의원 등은 지난해 2학기 유 교수가 인천대 글로벌 정경대학 무역학부 교수로 채용되는 과정에서 대학의 채용 업무를 방해한 혐의를 받는다.

이 총장 등 2명에게는 유 교수 채용과 관련해 청탁받은 혐의도 적용됐지만 금품 수수 정황은 확인되지 않았다.

경찰은 11개월 전인 지난해 11월 관련 고발장을 접수한 뒤 피고발인 23명을 수사했고, 이후 유 전 의원 등 3명을 추가로 입건했다.

경찰은 그러나 이들 피의자 26명 가운데 이번에 송치한 4명을 제외한 22명은 혐의가 인정되지 않는다고 보고 불송치하기로 결정했다.

경찰은 이번 의혹의 당사자인 유 교수의 경우 한차례 서면조사만 진행했으며, 범죄혐의점을 확인하지 못해 입건하지는 않았다.

경찰 관계자는 "피고발인과 참고인을 포함해 29명을 상대로 39차례 조사를 진행하고 4차례에 걸친 압수수색으로 증거물을 확보해 수사를 진행했다"며 "혐의가 인정된 피의자들을 송치했다"고 말했다.

유담 인천대 교수. 연합뉴스

이와 관련해 유 전 의원은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 입장문에서 "업무방해 죄를 저지른 적이 결코 없다"고 강조했다.

유 전 의원은 "유담의 채용과정은 공정했고 정당했다. 이 사건은 지난 1년간 경찰과 감사원이 인천대 관계자 수십명을 먼지털이식으로 조사해온 사건"이라며 채용심사의 공정성에 대해서는 심사를 직접 담당한 교수님들과 대학 측이 모든 것을 사실대로 증언했을 것"이라고 주장했다.

이어 "이 사건은 교육부까지 동원돼 고려대에 압박을 가해 지난해 국정감사에서 민주당이 제기한 연구논문의 자기표절, 중복게재, 논문 쪼개기 의혹을 조사하도록 했으나 고려대 연구윤리위원회는 아무 문제가 없다는 조사 결과를 발표했다"고 말했다.

그러면서 "경찰 수사와 감사원 감사는 저에게 모욕을 주고 탄압하려는 정치적 동기로 이뤄진 정치수사고 정치감사일 뿐"이라며 "경찰을 공안통치의 하수인으로 삼아 아무리 정적을 탄압해도 없는 죄를 만들 수는 없다. 정치수사는 부메랑이 돼 반드시 자신들의 업보로 돌아올 것"이라고 경고했다.

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