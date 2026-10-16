‘나주 60대 부부 살해’ 박용수, 강도살인 혐의 공소청 구속 송치

전남광주 나주에서 60대 부부를 결박해 잔혹하게 살해한 뒤 금품을 뺏어 탕진한 피의자 박용수(53)가 검찰(공소청)에 넘겨졌다.

나주경찰서는 16일 강도살인 혐의로 구속된 박용수를 광주지방공소청으로 구속 송치했다고 밝혔다.

광주지방공소청으로 송치되는 박용수. 연합뉴스

박용수는 지난 5일 오후 9시 28분쯤 나주시 왕곡면의 한 주택에 침입해 60대 부부를 흉기로 찌르거나 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 피해 부부는 이튿날 오후 손과 발이 청테이프와 옷가지 등에 묶인 채 거실과 안방에서 각각 숨진 상태로 발견됐다.

조사 결과 박용수는 범행 직후 피해자 명의 카드로 현금 600만원을 인출해 성인오락실에서 사용하고, 이어 피해자 계좌에 있던 500만원을 오락실 업주에게 이체해 게임포인트를 받아 모두 탕진한 것으로 드러났다.

경찰은 박용수가 범행 전 주택을 여러 차례 답사하고 갈아입을 옷을 사전에 준비한 점, 훔친 자전거와 피해자의 화물차, 본인의 승용차를 번갈아 이용하며 도주 경로를 치밀하게 구상한 점 등을 토대로 금품을 노린 계획적 범행으로 판단해 강도살인 혐의를 적용했다.

박용수는 경찰 조사에서 흉기와 피해자의 휴대전화를 영산강에 버렸다고 자백했다. 이날 오전 광주 동부경찰서에서 송치되며 기자들과 만난 박용수는 “유가족께 정말 죄송하다”고 말했으나, 결박 이유를 묻는 질문에는 “야간에 시끄럽게 해서 그랬다”고 답한 뒤 호송차에 올라탔다.

나주 부부 살인 피의자 박용수. 전남경찰청 제공

한편 전남경찰청은 범행의 잔인성과 피해의 중대성, 재범 방지 필요성 등을 고려해 지난 13일 박용수의 신상정보를 공개했다. 전남경찰청 관내 피의자 신상공개는 2024년 ‘순천 여고생 살해범’ 박대성 이후 두 번째다.

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