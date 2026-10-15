YB·넬·크라잉넛 총출동… ‘2026 경기인디뮤직페스티벌’ 17일 개막

가을의 낭만을 더할 국내 최정상 인디 음악인들의 열정적 무대가 경기 수원시에서 펼쳐진다.

경기도와 수원시가 주최하는 ‘2026 경기인디뮤직페스티벌’이 17∼18일 양일간 수원 서호잔디광장에서 열린다.

‘2026 경기인디뮤직페스티벌’ 포스터. 경기도·수원시 제공

올해로 6회째를 맞이한 이번 행사에는 국내외를 대표하는 밴드와 신예 아티스트 등 총 26개 팀이 무대에 올라 화려한 음악의 향연을 선사한다.

개막 첫날인 17일에는 독보적 음색의 체리필터와 새소년을 비롯해 애쉬다히어로(일본), 헤븐브로트미헬(싱가포르) 등 글로벌 뮤지션들이 무대를 채운다.

신예 뮤지션 발굴 사업인 ‘인디스땅스’의 최종 결선도 함께 진행돼 TOP5에 오른 신인 5개 팀이 가려진다.

18일에는 대한민국 록 음악의 자존심인 YB(윤도현밴드)와 넬, 크라잉넛을 필두로 윈디시티, 내귀에도청장치, 김민규(델리스파이스) 등 베테랑 뮤지션들이 잇따라 무대에 오른다.

현장은 스탠딩존과 피크닉존으로 나누어 운영되며, 수원역과 성균관대역을 오가는 무료 셔틀버스가 운행된다.

세부 공연 시간표와 노선은 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

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