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드론 1000대의 빛 퍼포먼스…‘광명동굴 빛 축제’ 16일 개막

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광명=오상도 기자 sdoh@segye.com

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‘빛의 숲, 깨어나는 생명’ 주제로 이틀간 밤하늘 수놓아
드론 라이트쇼 4회 연출…환경영화제·친환경 체험 풍성
오후 4시부터 무료 셔틀버스 가동…야외 입장은 무료

경기 광명시 밤하늘을 무대로 1000대의 드론이 수놓는 빛의 연회가 펼쳐진다.

 

광명시는 이달 16∼17일 양일간 광명동굴 빛의 광장 일원에서 ‘2026 제4회 광명동굴 빛 축제’를 개최한다고 15일 밝혔다.

 

광명동굴 빛의 광장. 광명시 제공
광명동굴 빛의 광장. 광명시 제공

‘빛의 숲, 깨어나는 생명’을 주제로 열리는 이번 축제는 빛 콘텐츠를 통해 자연의 소중함과 일상 속 환경 보호의 가치를 전하는 데 초점을 맞췄다.

 

축제의 하이라이트는 이틀간 총 4회에 걸쳐 진행되는 ‘드론 라이트쇼’다. 드론 1000대가 동시에 출격해 숲과 자연의 생명력을 형상화한 연출로 밤하늘을 화려하게 장식한다.

 

광명동굴 빛 축제 점등식. 광명시 제공
광명동굴 빛 축제 점등식. 광명시 제공

드론 쇼 외에도 환경영화제, 미디어 퍼포먼스, DJ 공연, 버스킹 콘서트 등 다채로운 무대가 펼쳐진다. 매일 오전 11시부터는 폭포광장에서 커피박 공예, 밀랍초·선캐쳐 만들기 등 친환경 체험 부스와 푸드트럭 먹거리 장터가 마련된다.

 

야외 축제 공간은 누구나 무료로 자유롭게 입장할 수 있다.

 

시는 교통 혼잡을 줄이기 위해 행사 기간 오후 5시부터 동굴 진입 차량을 통제하고, 오후 4시부터 밤 10시30분까지 철산역·광명시민체육관·AK플라자를 오가는 무료 셔틀버스를 운영한다.


광명=오상도 기자 sdoh@segye.com 기자페이지 바로가기

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