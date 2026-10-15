광명시 종합민원실, 행안부 ‘2026 국민행복민원실’ 우수기관 선정

경기 광명시의 종합민원실이 행정안전부가 주관하는 ‘2026년 국민행복민원실’ 인증기관에 선정됐다.

광명시청

15일 광명시에 따르면 국민행복민원실은 전국 지자체와 행정기관을 대상으로 민원실 공간 개선, 민원 서비스 품질, 고객 만족도 등 5개 분야 22개 항목을 종합 평가해 우수기관을 지정하는 제도다.

서면 심사를 비롯해 현지 실사, 암행 체험 평가, 만족도 조사를 거쳐 올해는 전국에서 22개 기관만 이름을 올렸다.

광명시는 영유아 동반 시민과 장애인 등 사회적 약자를 배려한 전용 창구를 대폭 확충하고 이용 동선을 개선해 좋은 점수를 받았다. 민원인 편의 공간 정비는 물론 담당 공무원의 안전을 확보할 수 있는 대책을 사전에 마련하는 등 안심하고 이용할 수 있는 환경을 구축했다.

아울러 직원 대상 친절 교육과 전화 응대 점검을 정례화하고 친절 공무원 포상 제도를 운용하며 서비스 질 향상에 힘써 왔다.

박승원 시장은 “민원실은 행정의 변화를 도민이 삶 속에서 가장 먼저 체감하는 최전선”이라며 “누구나 존중받고 편하게 머물 수 있는 환경을 만들어 시민 중심 행정을 완성하겠다”고 말했다.

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