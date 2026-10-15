서울 아파트값 88주째 뛰었다… 용산도 상승 전환

서울 아파트값이 88주 연속 오르며 역대 최장 상승 기록을 다시 갈아치웠고, 2주째 상승폭을 확대했다. 초고가 주택이 많이 몰린 강남3구(강남·서초·송파)는 약세를 이어갔지만 용산구 등 ‘한강벨트’와 강북·서남권의 상승세가 힘을 받으면서 서울 전체 오름폭을 끌어올렸다. 삼성전자 사내 주택자금대출 영향권인 경기 남부와 주변 지역도 집값 상승세가 번지고 있다.



15일 한국부동산원이 발표한 ‘10월 둘째 주 주간 아파트가격 동향(12일 기준)’에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주보다 0.16% 올랐다. 지난달 28일 0.09%에서 이달 5일 0.12%에 이어 2주 연속 상승폭이 커졌다. 지난해 2월 첫째 주부터 88주 연속 상승한 것으로, 문재인정부 때 최장 상승 기록(85주)을 넘어선 뒤 계속 신기록을 쓰고 있다.



부동산원은 “일부 하향 조정된 매물 출회로 하락 거래가 나타난 가운데 선호도 높은 대단지, 중소형 규모 및 역세권 등을 중심으로 매매가격이 상승하며 서울 전체적으로 상승했다”고 말했다.



강남3구는 서초구(-0.27%)가 전주와 동일한 하락폭을 보였고 강남구(-0.34%→-0.35%)와 송파구(-0.19%→-0.21%)는 낙폭을 소폭 확대하며 모두 약세를 지속했다.



반면 지난 2주간 하락했던 용산구(0.03%)는 3주 만에 상승 전환했고 성동구(0.09%→0.12%), 마포구(0.22%→0.26%), 동작구(0.02%→0.09%) 등 한강벨트권도 대체로 상승폭을 확대했다.



중랑구(0.42%), 성북구(0.41%), 서대문구(0.40%), 도봉구(0.39%), 노원구(0.37%), 금천구(0.36%), 구로구(0.34%) 등 집값 중위권 이하 지역도 강세를 이어갔다.



경기(0.18%→0.26%)는 남부권 일부 지역의 가파른 가격 상승으로 오름폭이 커졌다.



성남시 분당구가 0.79%의 높은 상승률을 기록했고 군포시(0.72%), 수원시 영통구(0.69%), 화성시 동탄구(0.66%), 의왕시(0.60%) 등 ‘반도체 벨트’를 포함한 다수 지역에서 강세가 나타났다. 동탄구는 올해 누적 상승률(20.14%)이 20%를 넘어섰다.



인천은 0.03% 올랐고 수도권 전체로는 0.20% 상승했다.



남혁우 우리은행 부동산연구원은 “수원을 중심으로 경기 남부 지역의 가격 과열 현상이 지속되면서 인근 지역에서 가격 ‘키 맞추기’ 현상이 발생하고 있다”며 “수원에서 시작된 매수 자금 유입이 주변 지역으로 확산하면서 서울을 포함한 수도권 집값이 쉽게 떨어지지 않는 흐름으로 이어질 수 있다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지