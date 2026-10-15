나고야의 감동, 장애인AG가 잇는다

2026 아이치·나고야 아시안게임의 열기를 이제 장애인 선수들이 이어간다. 2026 아이치·나고야 장애인아시아경기대회가 18일 오후 6시 나고야 미즈호 육상경기장에서 열리는 개회식으로 시작해 24일까지 일본 아이치현과 나고야시, 시즈오카현 이즈시 일원에서 일주일간 열전을 펼친다.



이번 대회엔 45개국·지역에서 선수와 임원 약 4000명이 참가해 18개 종목 약 500개 세부 종목에서 기량을 겨룬다. 특히 직전 항저우 대회에서 치러진 체스와 카누, 론볼, 바둑, 조정이 빠지고 휠체어럭비가 추가돼 18개 전 종목이 모두 패럴림픽 종목으로 구성됐다. 보치아와 골볼처럼 장애인 스포츠만의 특징이 뚜렷한 종목부터 육상과 수영, 사격, 탁구 등 익숙한 종목까지 다양한 경기가 펼쳐진다.



이번 대회 슬로건은 ‘이매진 원 하트’(Imagine One Heart)로, 장애인과 비장애인의 장벽을 허물고 스포츠를 통해 마음을 하나로 모으자는 뜻을 담았다. 마스코트 ‘우즈민’은 소용돌이를 뜻하는 일본어 ‘우즈’와 샘을 의미하는 ‘이즈미’를 결합한 이름이다.



한국은 이번 대회 18개 전 종목에 357명(선수 214명·임원 143명)의 선수단을 파견한다. 선수단은 금메달 21개 이상을 목표로 종합 6위에 도전한다.



선수단 본진은 지난 14일 인천공항을 통해 출국했다.

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