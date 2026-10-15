500인분 비빔밥 나눔부터 송라면까지…먹거리 천국 봉화송이축제

제30회 봉화송이축제가 15일 경북 봉화읍 내성천 일원에서 화려한 막을 올렸다. 오는 18일까지 나흘간 이어지는 이번 축제는 ‘30년의 깊은 향, 봉화를 물들이다’를 주제로 봉화송이와 봉화한약우, 지역 농특산물과 전통문화를 한자리에서 즐길 수 있도록 꾸며졌다.

올해 축제는 최근 송이 수확량 감소와 가격 상승으로 늘어난 소비자 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다. 방문객들이 봉화송이를 보다 합리적인 가격에 구매하고 맛볼 수 있도록 실질적인 할인 혜택과 다채로운 체험 프로그램을 대폭 강화한 것이 특징이다.

인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

가장 눈길을 끄는 것은 봉화사랑상품권 현장 할인이다. 축제장 내 현장 판매소에서 지류상품권을 구매하면 12% 할인 혜택을 받을 수 있다. 개인별 월 할인구매 한도인 50만원을 모두 활용하면 최대 6만원의 할인 효과를 얻게 된다. 구매한 상품권은 축제장 내 등록 가맹 송이판매부스 등에서 바로 사용할 수 있다.

색다른 재미를 선사하는 이벤트도 다채롭다. 매일 세차례 열리는 ‘한송이 타임옥션’에서는 개별 포장된 송이를 시작가 1000원부터 경매로 낙찰받을 수 있다. 매일 진행되는 게릴라 현장 이벤트에 참여하면 송이 1㎏ 이상 구매 시 사용 가능한 2만원 할인권 등을 경품으로 받는다.

가벼운 마음으로 송이의 풍미를 즐기고 싶은 방문객을 위한 ‘내성천 송라면’도 운영한다. 송이버섯과 라면, 전용 용기로 구성된 밀키트를 5000원에 구매해 셀프 조리기로 직접 끓여 먹는 방식으로 내성천 푸드 라운지에서 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 한정 수량 판매된다.

축제장 동선과 편의시설도 크게 개선됐다. 올해 새로 선보이는 ‘송이&봉화한약우 스퀘어’는 기존에 분리돼 있던 송이 판매장터, 봉화한약우 홍보·판매장, 대형식당을 한곳에 모아 방문객들이 송이와 한약우를 편리하게 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 더불어 능이·표고버섯과 봉화사과 등 지역 농특산물 판매 공간도 대폭 확대됐다.

봉화 송이. 봉화군 제공

이 밖에도 춘양목을 모티브로 한 쉼터 ‘솔향 서른나무’, 자연 소재 체험 공간 ‘송이 가드닝’, 야간 조명과 식물이 어우러진 ‘서르내 숲길’ 등 휴식과 볼거리가 어우러진 공간이 축제장 곳곳에 마련됐다.

개막 당일에는 봉화 농산물로 만든 ‘500인분 대형 비빔밥 나눔 행사’가 열리며 저녁에는 백지영과 변진섭, 김나영, 릴보이 등 인기 가수의 축하공연과 30주년 기념 불꽃쇼가 가을 밤하늘을 수놓는다. 축제 기간 중 제43회 청량문화제도 함께 열려 풍성한 볼거리를 더한다.

최기영 봉화축제관광재단 이사장(봉화군수)은 “방문객들이 봉화송이를 부담 없이 맛보고 즐기실 수 있도록 다양한 혜택과 맞춤형 프로그램을 준비했다”며 “지역 농가에는 실질적인 소득 창출의 기회가 되고, 방문객에게는 풍성한 먹거리와 즐거운 추억을 선사하는 축제가 되길 기대한다”고 말했다.

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