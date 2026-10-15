한동훈 “임광현, 尹때 국세청장 희망” 전용기 “尹황태자는 무기징역감”

더불어민주당 전용기 최고위원은 15일 임광현 신임 대통령 비서실장이 윤석열정부의 초대 국세청장이 되길 강하게 원했단 무소속 한동훈 의원 주장에 “국세청장을 꿈꾼 게 죄라면, ‘윤석열 황태자’는 무기징역감 아니냐”고 되받았다.

전 최고위원은 사회관계망서비스(SNS)에서 “국세청에서 평생을 일한 관료가 국세청장이 되겠다는 포부를 갖는 것이 언제부터 공직자의 결격사유가 됐냐”며 이같이 밝혔다. 또 “윤석열정부에서 장관을 지낸 사람이 윤석열정부에서 청장이 되고 싶어했다는 이유로 남을 비난하는 것부터가 코미디”라며 “한 의원은 윤석열과 손절했다고 자신의 과거까지 지워지는 줄 아나”라고 했다.

민주당 전용기 최고위원(왼쪽)과 한동훈 무소속 의원. 연합뉴스

전 최고위원은 “그토록 엄격한 잣대라면 본인부터 적용하라”며 “윤석열정부의 초대 법무부 장관을 지낸 사람이 남의 공직 자격을 논하기 전에 자신의 정치적 책임부터 돌아보는 것이 순서”라고 주장했다.

앞서 한 의원은 임 실장에 대해 “지난 윤석열정부 출범 당시 초대 국세청장으로 기용되기를 강력히 희망하고 뛰었던 분이다. 분명한 사실이니 본인도 부인 못 할 것”이라고 했다.

한 의원은 “전 정권에서 중용되길 바라고 뛰었던 사람이 다음 정권에서도 뛰고 중용되는 것 자체는 비난할 일까지는 아니다”라면서도 “윤 정권의 국세청장이 되기를 강력 희망하고 뛰었던 사람이 ‘누구와 가깝냐, 전 정권에 대해 어떤 입장이었냐’는 시대착오적 사상검증이 인사의 최우선 기준인 이재명 민주당 정권의 청와대 비서실장을 맡는 것은 전혀 다른 문제”라고 지적했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지