성남시, 전통공예 맥 잇는 ‘제4대 공예명장’ 찾는다

경기 성남시가 지역 전통공예의 맥을 잇고 공예산업 발전에 기여한 숙련 기술자를 발굴하기 위해 ‘2026년 제4대 성남시 공예명장’을 공개 모집한다.

모집 분야는 목·칠, 도자, 금속, 섬유, 종이, 기타 공예 등 6개 분야다. 심사를 거쳐 지원자 가운데 1명을 명장으로 선정한다. 지원 자격은 민속공예산업 분야에서 15년 이상 종사하고, 신청일 기준 성남시에 10년 이상 계속 주민등록을 둔 공예인이다. 단, 대한민국명장이나 무형문화재 등으로 선정 및 지정된 이력이 있는 사람은 대상에서 제외된다.

성남시청.

희망자는 21일부터 23일까지 신청서와 공적조서, 보유 기술 설명서, 대표 작품 사진 3점, 관련 단체 및 구청장 추천서 등을 구비해 시청 기업혁신과로 제출하면 된다. 서류와 세부 내용은 성남시청 누리집을 참고하면 된다.

시는 서류 심사를 거쳐 기술 숙련도와 산업 발전 기여도, 지역사회 공헌도를 우선 평가한다. 이후 현장 심사를 통해 작업 환경과 작품 완성도 등을 살핀 뒤, 공예명장심사위원회 최종 심의를 거쳐 12월 결과를 발표한다.

명장으로 선정되면 성남시 공예명장 칭호와 명장 증서, 인증패가 수여된다. 공예 기술 개발과 품질 향상, 판로 확대 등에 쓸 수 있는 장려금 500만원도 지원받는다.

성남시는 우수 공예인 지원과 기술 보존을 위해 2016년부터 격년제로 공예명장을 선정해 왔다. 역대 명장은 2016년 지승공예 홍연화씨, 2018년 옻칠 전문가 장태연씨, 2020년 나전칠기 장춘철씨 등 3명이다. 2022년과 2024년에는 지원자 미달과 심사 기준 미충족으로 적격자를 배출하지 못했다.

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