조직위원장 경선 부실 논란에 국힘 지도부 공개 충돌…양향자 “전면 재선거”

국민의힘 지도부가 15일 경기 용인갑 조직위원장 경선 부실 논란을 두고 공개 충돌했다. 경선 후보였던 양향자 최고위원은 “전면 재선거를 해야 한다”고 주장했고, 경선을 주관한 정희용 사무총장은 “당의 시스템을 부정하는 발언”이라며 반발했다. 비공개 회의에서도 양 최고위원과 지도부 간 고성이 오가는 등 갈등이 이어졌다.

양 최고위원은 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이해충돌 소지를 없애기 위해 이번 재경선에는 불참하겠다”며 “대신 경선 부실 사태를 해결하고 경선 시스템을 혁신하는 데 집중하겠다”고 밝혔다.

양향자 국민의힘 최고위원이 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 경기 용인갑 조직위원장 경선 과정 자동응답기(ARS) 전화 발신 오류로 인한 재투표 관련 발언을 하고 있다. 뉴시스

그는 “총 네 번의 기회가 주어지는 ARS(자동응답시스템) 전화가 오후 3시가 되도록 후보자인 저에게도 한 번도 오지 않은 상황을 매우 엄중하게 생각한다”며 “용인갑뿐만 아니라 다른 지역에서도 관련 제보가 많다”고 주장했다. 이어 “당에서는 1차 경선에서도 오류가 있었음을 인정했다”며 “무자격자 투표 의혹과 이중 당적자 포함 등 제보가 계속 들어오고 있다”고 말했다.

그러면서 “올림픽공원 사태 때 제시했던 원칙을 이번 사태에도 적용한다면, 실시된 모든 경선 과정을 철저하고 투명하게 밝히고 경선 전체를 처음부터 다시 해야 한다”고 강조했다.

이에 정 사무총장은 “당의 시스템을 무력화하는 발언”이라며 즉각 반박했다. 그는 “결선 이후 재투표를 하자고 제안했을 때 승복하고 이의를 제기하지 않겠다고 각서까지 쓰지 않았느냐”며 “경기도지사 후보 경선에서 본인이 후보로 선출됐을 때는 아무런 문제 제기도 하지 않다가 용인갑 조직위원장 결선에서 패배한 뒤에는 1차 경선까지 문제가 있었다고 주장하고 있다”고 지적했다.

이어 “당에서 1차 경선 때 무슨 오류를 인정했다는 것이냐”며 “최고위원이 당의 시스템을 부정하는 발언을 해서는 안 된다”고 비판했다.

회의가 비공개로 전환된 뒤에도 양 최고위원과 지도부 간 공방은 이어졌다.

장동혁 대표는 “재선거를 하자고 했더니 후보자끼리 문제를 제기하지 않고 수용하겠다고 했다”며 “그런데 이 사람 저 사람에게 전화를 돌려 이의를 제기해 달라고 하고, 모든 경선에 문제가 있었던 것처럼 이야기한다. 정치를 하는 목적이 무엇이냐”고 목소리를 높였다.

이어 부정선거에 맞서 싸우고 참정권을 지키기 위해 노력해 온 자신의 행보를 거론하며 격앙된 어조로 양 최고위원을 비판한 것으로 전해졌다.

앞서 지난 8일 실시된 용인갑 조직위원장 결선투표에서는 특정 통신사의 기술적 문제로 일부 책임당원에게 예정된 ARS 전화가 제대로 발신되지 않는 등 경선 관리 부실 논란이 불거졌다. 이에 국민의힘은 해당 지역 결선투표를 다시 실시하기로 결정했다.

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