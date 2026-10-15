[속보] ‘배민 라이더’ 201명 개인정보 노출 정황…인증 없이 열람 가능

배달의민족 라이더 약 201명의 개인정보가 별도의 인증 절차 없이 외부에 노출된 정황이 확인됐다.

유출 경로는 배달의민족·쿠팡이츠 등 배달 플랫폼의 위탁을 받아 운영하는 배달대행 협력사 사이트로 추정된다.

서울 시내에서 한 배달 노동자가 오토바이를 타고 이동하고 있다. 뉴스1

15일 연합뉴스에 따르면 국내 배달대행 A업체가 운영하는 것으로 추정되는 사이트에서 배달의민족 라이더 약 201명(라이더 아이디·이름 조합 기준)의 이름과 전화번호가 담긴 데이터 폴더가 로그인 절차 없이 외부에 노출됐다.

해당 사이트는 배달의민족 라이더가 이름과 전화번호 끝자리, 비밀번호를 입력해 배달 실적을 조회하는 서비스를 제공한다.

그러나 개인정보가 저장된 데이터 폴더는 이용자 인증 절차 없이 열람할 수 있었던 것으로 파악됐다.

별도의 해킹 도구나 전문 지식 없이 웹주소에 특정 경로를 추가하는 것만으로 접근할 수 있는 상태였다. 이에 운영 업체의 접근 통제 관리가 미흡했거나 최근 확산하는 생성형 인공지능(AI) 기반 개발 방식인 ‘바이브 코딩’ 과정에서 보안 설정이 누락됐을 가능성이 제기된다.

사이트 운영 주체로 추정되는 A업체는 국내 배달 플랫폼의 위탁을 받아 라이더 모집과 배차, 정산, 관리 등을 담당하는 배달대행 협력사다.

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