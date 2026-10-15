미국발 한풍에 코스피·코스닥서 잇단 매도 사이드카 발동

인공지능(AI) 인프라 투자 수익성 논란이 재점화한 여파로 국내 주식시장이 급락하면서 유가증권시장과 코스피 시장에서 프로그램 매도호가 일시효력정지(사이드카)가 잇따라 발동했다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 7분 42초를 기해 코스피200 선물지수의 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐다.

15일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 335.80포인트(5.59%) 내린 5673.01, 코스닥은 39.43포인트(4.79%) 하락한 784.45, 달러·원환율은 1340원 초반을 보이고 있다.

발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 49.68포인트(5.27%) 내린 892.58이었다.

유가증권시장 매도 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

유가증권시장에선 지난 13일에도 코스피가 장중 7% 넘게 급락하며 매도 사이드카가 발동됐는데 이틀만에 또다시 발동된 것이다.

뒤이어 코스닥 시장에서도 매도 사이드카가 작동했다.

한국거래소는 오전 9시 12분 23초께 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 5분간 프로그램매도호가의 효력을 정지했다고 밝혔다.

발동 시점 당시 코스닥150선물가격은 전일 종가보다 87.90포인트(6.25%) 하락한 1,317.20이었다.

코스닥150현물지수는 91.59포인트(6.52%) 내린 1,312.01이었다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 하락하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 하락해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

오전 9시 18분 현재 코스피 지수는 6.29% 내린 5630.90, 코스닥 지수는 6.65% 내린 769.12를 나타내고 있다.

삼성전자[005930]는 7.11% 급락한 21만5천500원, SK하이닉스[000660]는 8.95% 급락한 129만2천원에 매매 중이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지