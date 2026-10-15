‘고양고양이’ 카톡 이모티콘으로 만난다…16일 선착순 4만명 무료 배포

경기 고양시 대표 캐릭터 ‘고양고양이’가 카카오톡 이모티콘으로 시민들을 만난다.

고양시는 16일 오후 2시부터 고양고양이 카카오톡 이모티콘 16종을 선착순 4만명에게 무료로 배포한다고 15일 밝혔다.

이모티콘은 고양시 공식 카카오톡 채널을 신규 친구 추가한 이용자에게 제공된다. 친구 추가 시 발송되는 선물 메시지의 다운로드 링크를 통해 받을 수 있으며 다운로드 후 30일간 사용할 수 있다. 기존 구독자는 채널을 다시 구독해야 받을 수 있다.

이번 이모티콘 제작에는 중부대학교 만화애니메이션전공 학생들이 참여했다. 시는 앞서 지난 8월 중부대와 ‘고양고양이 캐릭터 발전 및 홍보를 위한 업무협약’을 맺고 이모티콘과 응용 디자인을 함께 개발했다.

시는 누리집을 통해 축제 응용 이미지 9종과 스포츠 응용 이미지 15종 등 총 24종도 공개한다. 시민들이 다양한 방식으로 활용할 수 있도록 이모티콘 원본 이미지도 함께 제공할 예정이다.

고양고양이는 민경선 시장의 취임 후 1호 결재로 지난 7월 1일 복귀했다. 이후 인공지능(AI) 기술과 소셜미디어 밈을 접목한 숏폼 콘텐츠를 선보였으며 관련 릴스 영상의 누적 조회수는 304만회를 기록했다. EBS 펭수, 경기도청 봉공이 등과 협업하고 국민건강보험공단 일산병원 힐링콘서트에도 등장하는 등 활동 범위를 넓히고 있다.

민 시장은 “고양고양이가 카카오톡 이모티콘으로 일상 속 소통에도 함께하게 됐다”며 “앞으로도 고양시의 역사와 문화, 축제 등 다양한 매력을 고양고양이만의 개성으로 풀어내 시민과 소통하는 콘텐츠를 만들어가겠다”고 말했다.

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