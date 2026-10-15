전공노 소방본부 “추미애 지사 ‘재정 빨대’ 표현 규탄… 분노와 참담”

전국공무원노동조합(전공노) 소방본부가 추미애 경기도지사의 최근 ‘재정 빨대’ 표현에 공식 사과를 요구했다.

추미애 경기도지사가 지난 13일 경기도 수원시 영통구 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 물을 마시고 있다. 연합뉴스

전공노 소방본부는 14일 ‘추미애 경기지사의 소방 재정 빨대 망언을 강력히 규탄한다’는 제목 성명에서 “(추미애 지사의) 입에서 나온 충격적인 발언에 우리 전국 7만 소방공무원들은 끓어오르는 분노와 참담함을 금할 수 없다”고 밝혔다.

이어 “예산을 ‘잡아먹는다’는 저급한 표현을 사용한 것은 대한민국 모든 소방관의 자부심을 짓밟고 명예를 심각하게 훼손하는 모독 행위”라며, “추 지사는 제도적 모순을 해결하려는 노력은커녕 그 책임을 도민 안전을 위해 헌신하는 소방조직에 전가해 상처를 줬다”고 지적했다.

노조는 이와 함께 발언 사과, 소방 재정 폄훼 중단 그리고 온전한 소방 예산 확보를 요구했다.

앞서 추 지사는 지난 13일 경기도 국정감사에서 소방 예산을 두고 “소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다”, “1조1000억을 잡아먹는다” 등 발언을 했다.

경기도 측은 추 지사 발언을 두고 “소방공무원이 국가직으로 전환됐는데도 관련 재정을 지자체가 대부분 부담하고 국고지원 비율이 줄어드는 것을 강조하는 취지였다”고 해명했다. 도는 “소방공무원의 노고에 깊이 감사드린다”며 “소방 재원의 안정적 확보를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

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