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빅나티, '별도 따다 주겠다'던 어린 시절 짝사랑과 결혼

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혼인 신고까지 마쳐…'밴쿠버' 등 대표곡서 애정 드러내

가수 빅나티(23)가 노래를 통해 여러 차례 애정을 드러내 온 어린 시절 짝사랑과 결혼했다.

소속사 하이어뮤직은 빅나티가 비연예인인 여자친구와 혼인 신고를 마치고 법적 부부가 됐다고 14일 밝혔다.

빅나티(BIG Naughty). EBS 제공
빅나티(BIG Naughty). EBS 제공

배우자와 관련한 구체적인 신원은 공개되지 않았다.

빅나티는 초등학교 때 짝사랑하던 친구가 있었다는 사실과, 이 친구가 유학을 떠난 뒤에도 그리워한다는 점을 직접 쓴 노랫말을 통해 드러내 왔다.

그는 이후 이 노래를 접한 상대방과 연락이 닿아 연인으로 발전했고, 결혼까지 이어진 것으로 전해졌다.

빅나티는 지난 2023년 발표한 노래 '밴쿠버 2'(Vancouver 2)에서 '네가 없는 매일 밤 워즈 어 나이트메어(was a nightmare)…원하는 게 별이라면 따다 줄 테니'라며 애틋한 마음을 숨기지 않았다.

빅나티는 대원외고 재학 중이던 지난 2019년 엠넷 힙합 경연 프로그램 '쇼미더머니 8'에 출연해 독특한 싱잉랩을 앞세워 공동 3위까지 차지하며 가요계에 등장했다.

그는 같은 해 11월 싱글 '시발점'으로 정식 데뷔해 '밴쿠버'(Vancouver), '정이라고 하자', '노스탈지아' 등의 곡으로 인기를 끌었다.

<연합>


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