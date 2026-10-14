경주서 화랑대기 국제 유소년 축구대회 팡파르, 8개국 28팀 열전

세계 각국의 유소년 축구 선수들이 천년고도 경주에 모여 축구를 통한 우정과 화합의 장을 펼친다.

경주시는 13일 라한셀렉트 경주 컨벤션홀에서 '2026 화랑대기 국제 유소년 축구대회' 개회식을 가졌다고 14일 밝혔다.

주낙영 경주시장이 라한셀렉트 경주에서 열린 '2026 화랑대기 국제 유소년 축구대회' 개회식에서 환영사를 하고 있다.

대한축구협회가 주최하고 경주시와 경주시축구협회가 주관하는 이번 대회에는 한국 등 8개국 28개 팀이 참가한다.

해외에서는 브라질 명문 구단 팔메이라스와 포르투갈 스포르팅 리스본, 미국 올랜도FC 등 7개국 16개 팀이 출전해 기량을 겨룬다.

국내에서는 지난 8월 28일부터 9월 12일까지 열린 '2026 화랑대기 전국 유소년 축구대회'에서 우수한 기량을 선보인 선수들을 중심으로 남자 10개 팀과 여자 2개 팀이 구성됐다.

앞서 열린 전국대회에는 역대 최대 규모인 789개 팀, 선수 1만5000여 명이 참가해 16일간 2400경기를 치렀다.

화랑대기 국제 유소년 축구대회 개회식에서 주낙영 경주시장을 비롯한 주요 내빈과 국내외 선수단이 파이팅을 외치며 기념촬영을 하고 있다. 경주시 제공

경주시는 이번 대회가 국내 선수들의 국제경기 경험을 넓히고, 해외 선수들에게는 한국 축구와 경주의 역사문화를 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

특히 지난해 APEC 정상회의 개최로 높아진 도시 인지도를 바탕으로 국제 스포츠 교류를 확대하고, 유소년 축구 중심도시로서의 위상을 강화할 방침이다.

주낙영 경주시장은 "앞으로도 국제 유소년 축구대회를 적극 지원해 경주를 세계적인 유소년 축구 중심도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

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