포스코퓨처엠, AI 활용 성과 공유 ‘AI 페스티벌’ 개최, 전사적 AX 가속

포스코퓨처엠(대표 엄기천)은 13일 포스텍에서 임직원의 AI 활용 성과를 공유하는 ‘AI 페스티벌’을 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 페스티벌은 임직원의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위해 지난 6월부터 총 3단계로 진행한 ‘AI 100일 챌린지’의 성과를 총정리하는 행사다.

포스코퓨처엠은 13일 포스텍에서 임직원의 AI 활용 성과를 공유하는 'AI 페스티벌'을 개최한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포스코퓨처엠 제공

사무·제조 업무 효율 향상 AI 앱 개발 부문과 사내홍보·안전·교육용 AI 영상 제작 부문에서 우수사례 총 28건을 선정해 시상했다.

포스코퓨처엠은 이번 행사를 계기로 AI가 단순 업무 지원을 넘어 업무 개선 계획뿐만 아니라 실행까지 진행하고, 사람은 최종 단계에서 판단하고 결정하는 ‘AI-Native’ 체계를 구축할 기반을 마련한다는 방침이다.

이날 행사에서는 대상 및 최우수상 후보에 오른 현업 담당자들이 직접 개발한 시스템을 소개하고, 사전심사 결과와 실시간 모바일 투표를 합산해 최종 수상작을 선정했다.

대상에는 ‘소성로 히터 상태 예측 모델’이 선정됐다.

AI로 소성로 히터 운영 관련 자료를 모아 선제적으로 점검·교체할 수 있도록 개선한 사례다.

양극재 생산시 일정한 소성온도를 유지하는 것이 중요한데, AI가 히터 상태와 관련된 자료를 자동 수집해 고장 위험도와 점검 우선순위를 산출하도록 구현해 갑작스러운 수리 작업을 줄여 생산 효율을 높였다는 평가가 나온다.

소성로는 소재 생산을 위해 원료를 고온으로 가공하는 열처리 장비다.

최우수상에는 ‘AI 기반 MRO 자재 통합관리 및 지능형 구매시스템’과 ‘SEM 데이터 무인 확보·분석 자동화’ 개발 사례가 선정됐다.

‘AI 기반 MRO 자재 통합관리 및 지능형 구매시스템’의 경우 자재명을 검색하면 AI가 여러 시스템에 흩어져있는 자재 정보를 찾고, 함께 구매 가능한 자재와 국산 대체품을 추천하는 기능을 신설해 복잡한 구매 절차를 개선함으로써 업무 시간을 줄이고 비용 절감 효과를 높일 것으로 기대된다.

MRO(Maintenance, Repair and Operations)는 설비·시설의 유지보수, 수리, 운영을 말한다.

포스코퓨처엠이 지난 9월 개최한 AX(AI Transformation) 프로젝트의 킥오프 행사에서 지능형 플랫폼 개발 방향을 발표했다. 사진은 AX 프로젝트 이미지.

‘SEM 데이터 무인 확보·분석 자동화’는 AI를 활용해 제품 입자 촬영부터 분석, 결과 생성까지 자동화해 사람이 전자현미경을 활용해 일일이 촬영하고 자료를 정리하던 단순 반복 작업을 줄이고, 입자 크기와 형상을 자동 분석해 정확도와 업무 효율을 높였다.

SEM(Scanning Electron Microscope)는 사물의 미세한 구조를 확대해 크기, 형상 등을 측정하는 주사(走査) 전자현미경이다.

이번에 선정된 우수 사례는 현장 테스트와 직원 의견 수렴 등을 거쳐 2027년 상반기까지 현장에 적용될 방침이다.

포스코퓨처엠은 중장기적 성장 기반 구축을 위해 지난 7월 디지털 혁신 비전 ‘BoT(Battery of Things) 생태계 게임체인저’를 제시하고, 프로세스 표준화와 데이터 중심의 전사적 AX(AI Transformation) 추진 로드맵을 수립했다.

2028년 상반기 제조 생산성 30% 향상, 제품 개발기간 50% 축소 등을 목표로 ▲AI Agent 접목 프로세스·시스템 최적화 ▲통합 데이터 허브 기반 인텔리전스 가속화 ▲AI 활용 기반 Intelligent Factory 구현 ▲원료~제품 End-to-End 지능형 超연결 ▲전략 고객 R&D 협업 고도화를 핵심 추진 방향으로 선정했다.

이를 바탕으로 9월에는 PI(Process Innovation) 기반 AX(AI Transformation) 프로젝트의 킥오프 행사에서 AX 목표와 추진 방향, 세부 실행과제를 공유하고, 제조·연구개발·마케팅 등 업무 전반에 AI 기술을 접목해 회사의 일하는 방식을 전환해나가고 있다.

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