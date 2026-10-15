충남 내포신도시 어린이병원 건립 본격화

충남도가 소아의료 인프라가 부족한 내포신도시와 충남 서남부 지역에 어린이 전문병원을 건립하고 대학병원과 연계한 진료체계 구축에 나섰다.



충남도는 14일 도청에서 박수현 충남지사와 김재일 단국대병원장 등이 참석한 가운데 내포어린이병원 건립 및 위탁 운영을 위한 업무협약을 체결했다.



협약에 따라 충남도는 병원 건축과 행·재정적 지원을 맡고, 단국대병원은 소아 진료 및 병원 운영 경험을 바탕으로 의료인력 구성과 진료·운영체계 구축을 지원한다.



이번 협약은 병원 건립과 함께 개원 이후 운영을 책임질 대학병원과 협력체계를 마련했다는 평가를 받는다. 지방의료시설은 건물을 확보하더라도 전문 의료진을 구하지 못해 정상 운영에 어려움을 겪는 경우가 있는 만큼 의료인력 확보와 진료체계 구축을 개원 준비 단계부터 함께 추진하기로 했다.



내포어린이병원은 충남 홍성군 내포신도시 의료시설용지에 총사업비 487억원을 투입해 지하 1층, 지상 3층, 연면적 5326㎡ 규모로 건립된다.



2028년 4월 준공한 뒤 같은 해 10월 첫 진료를 시작할 예정이다. 병원에는 소아 전용 응급실과 외래진료실, 입원병동 등이 들어선다.



특히 단국대병원과의 실무협의 과정에서 소아치과를 신설하고 감염 예방과 보호자의 돌봄 편의를 고려해 병실 구조를 조정했다. 입원시설은 1인실 10개, 2인실 4개, 4인실 3개 등 모두 17개 병실 30병상으로 구성된다. 다인실 비중을 줄이고 1인실을 확대해 소아환자의 교차 감염 위험을 낮추고 보호자가 아이와 함께 머물기 편리한 환경을 조성한다는 계획이다.



박수현 지사는 “내포어린이병원이 문을 열면 소아환자와 부모들이 겪어온 절박함을 끊어내고 충남의 소아의료 공백을 해소하는 든든한 거점이 될 것”이라고 말했다.

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