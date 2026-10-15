이지혜, 성심당 ‘빵 싹쓸이’ 논란에 직접 해명 “스태프들 나눠주려고 구매”

사진=이지혜 SNS

가수 겸 방송인 이지혜가 대전 유명 빵집 성심당에서 케이크를 대량 구매했다가 이른바 ‘싹쓸이’ 논란에 휩싸인 가운데 직접 해명에 나섰다.

이지혜는 14일 자신의 SNS를 통해 “싹쓸이라뇨. 논란을 만드는 이유가 무엇인지 궁금하다”고 밝혔다.

이어 “촬영차 대전을 방문해 돌아오는 길에 스태프들이 다 같이 하나씩 가져갈 수 있도록 구매했다”며 “저는 결제만 도와드렸다”고 해명했다.

앞서 이지혜는 SNS에 “우리 모두의 것”이라는 글과 함께 성심당에서 구매한 케이크가 담긴 보냉백 11개를 공개했다. 이를 본 일부 누리꾼들은 대량 구매로 인해 뒤에 줄을 선 손님들이 제품을 구매하지 못할 수 있다며 아쉬움을 드러냈다.

성심당이 전국적으로 인기를 끄는 빵집인 만큼 다른 손님에 대한 배려가 필요하다는 지적이었다.

논란이 이어지자 이지혜는 구매한 케이크의 주인을 표시한 사진을 추가로 공개하며 해명에 나섰다. 단체 사진이 없어 가져간 사람들의 실명을 직접 적었다는 설명도 덧붙였다. 공개된 사진에는 케이크를 가져간 스태프들의 이름이 적혀 있었으며, 이지혜와 남편 문재완의 몫도 따로 표시됐다.

실제로 함께한 스태프들도 댓글을 통해 당시 상황을 전했다. 한 스태프는 “저희 다 같이 줄 서서 구매했다. 계산은 지혜 선배가 해주셔서 감사히 잘 먹었다”고 밝혔다.

또 다른 관계자들도 이지혜가 스태프들과 스태프들의 가족 몫까지 구매해 회사에서 나눠 먹었다는 취지의 글을 남겼다.

이를 접한 누리꾼들 사이에서는 다양한 반응이 나왔다. 정당하게 줄을 서서 구매한 데다 스태프들을 위해 비용을 부담한 것이라면 문제 될 일이 아니라는 의견과, 인기 매장에서 다량 구매할 경우 다른 손님들의 구매 기회도 고려해야 한다는 의견이 맞섰다.

해명 이후에는 “스태프들을 챙긴 미담 아니냐”, “직접 줄을 서서 구매했다면 문제 삼기 어렵다”는 반응도 이어졌다.

한편 이지혜는 그룹 샵 출신으로 가수와 방송인으로 활동하고 있다. 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며, 슬하에 두 딸을 두고 있다.

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