해리스, 트럼프 관세·대북정책 비판…"동맹 약화하는 행동"

카멀라 해리스 전 미국 부통령이 방한 강연에서 도널드 트럼프 대통령의 관세정책과 대북 접근을 비판하며 한·미동맹의 억지력 강화를 강조했다. 한국 기업의 대미투자에는 긍정적인 평가를 내놓으면서도 동맹 간 신뢰와 상호성이 바탕이 돼야 한다고 밝혔다.

카멀라 해리스 전 미국 부통령이 14일 서울 종로구 아산정책연구원에서 미국의 리더십과 동맹의 미래를 주제로 특별 강연을 마치고 대담하고 있다. 뉴스1

해리스 전 부통령은 14일 서울 종로구 아산정책연구원에서 열린 강연에서 “(트럼프) 대통령이 변덕스럽고 징벌적인 관세를 부과한 것을 목격했고, 북한을 포용하려는 행보도 있었다”며 “이 모든 것은 동맹을 약화하는 행동”이라고 말했다.

트럼프 대통령의 한미연합훈련 축소에 대해서도 “매우 실망했다. 사실 ‘실망했다’는 표현만으로는 부족하다”고 비판했다. 이어 “중국과 러시아, 이란, 북한 사이의 연대는 우리가 주목해야 할 사안”이라며 “동맹 안에서 억지력을 강화해야 한다”고 강조했다.

한국의 독자적인 핵억지력 보유와 한·미동맹 유지가 양립할 수 있느냐는 질문에는 “북한과 관련해 확장억제를 강화하는 것은 대단히 중요하다”고 답했다. 다만 “확장억제를 어떤 형태로 강화할 것인지는 동맹국들이 함께 모여 가장 효과적인 방안으로 결정한 것이어야 한다”며 구체적인 입장은 밝히지 않았다.

한국 기업의 대미투자와 관련해서는 전날 한국 조선업계 인사들과 깊이 있는 대화를 나눴다고 소개했다. 해리스 전 부통령은 “미국은 자국 조선업에 더 많이 투자해야 하고, 이와 관련해 한국이 하는 일은 세계적으로 중요한 의미를 가진다”고 평가했다.

반도체와 전기차 투자도 거론하며 “한국의 미국 내 기술 투자는 높은 평가를 받고 있다”고 말했다. 그러면서도 “위협의 결과로 (투자해야 한다는 것은) 아니다”라며 “신뢰 관계는 상호적이어야 하고, 이러한 상호성은 동맹을 포함해 의미 있는 모든 관계에 존재해야 한다”고 말했다.

해리스 전 부통령은 동맹의 중요성을 이해하는 대통령이 다시 집권하더라도 “신뢰를 회복하는 데는 상당한 노력이 필요할 것”이라고 내다봤다. 2028년 대선 출마 여부에는 “생각하고 있지만 아직 어떤 결정도 내리지 않았다”고 답했다.

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