‘인터넷 강국’ 한국 유선 속도가 베트남보다 낮다?…정부 “국가 간 비교 한계”

한국의 유선인터넷 속도가 베트남과 태국에도 뒤진 세계 22위라는 조사 결과가 나오자 정부가 평가 방식에 한계가 있다며 반박했다.

14일 글로벌 네트워크 성능 평가기관 우클라의 ‘스피드테스트 글로벌 인덱스’에 따르면 한국의 유선인터넷 다운로드 속도 중앙값은 251.33Mbps로 세계 22위였다. 싱가포르가 462.50Mbps로 1위를 차지했고 아랍에미리트(UAE)와 칠레가 뒤를 이었다. 미국은 7위였다. 베트남은 301.48Mbps로 8위, 태국은 298.92Mbps로 9위를 기록해 한국보다 앞섰다. 중국과 일본은 각각 24위와 26위로 한국보다 낮았다.

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도시별 순위에서도 서울의 유선인터넷 다운로드 속도는 238.69Mbps로 34위에 머물렀다. 방콕은 321.90Mbps로 6위, 호찌민은 298.38Mbps로 14위, 하노이는 251.94Mbps로 30위를 기록했다. 부산은 세계 44위로 집계됐다.

반면 한국의 모바일 인터넷 속도는 250.56Mbps로 세계 6위를 기록했다. UAE와 카타르, 쿠웨이트, 독일, 브라질 등이 한국보다 높은 순위에 올랐다.

과학기술정보통신부는 이날 설명자료를 내고 “우클라는 국가별 전체 측정 건수와 인터넷 상품 구성, 측정 속도 분포 등 구체적인 측정 조건과 방식을 공개하지 않고 있다”며 “해당 결과만으로 국가별 인터넷 속도를 객관적으로 비교하는 데 한계가 있다”고 밝혔다.

우클라는 이용자가 직접 ‘스피드테스트’를 실행해 얻은 측정 결과로 국가별 속도를 집계한다. 측정 결과는 이용 단말과 브라우저, 와이파이 공유기 성능, 테스트 서버 등 이용 환경의 영향을 받을 수 있다. 유선인터넷 통계에는 모바일 기기가 와이파이를 통해 측정한 결과도 포함된다. 국가별 측정 표본과 이용 환경 차이가 순위에 영향을 줄 수 있는 방식이다.

정부가 지난해 실시한 통신서비스 품질평가에서는 100Mbps급 상품이 평균 91.91Mbps, 500Mbps급은 496.05Mbps, 1Gbps급은 987.70Mbps로 측정돼 우클라 결과와 차이가 컸다.

과기정통부는 경제협력개발기구(OECD) 통계를 근거로 국내 초고속인터넷 인프라가 세계 최고 수준이라고도 덧붙였다. 지난해 기준 인구 100명당 100Mbps 이상 인터넷 가입자는 46.23명, 전체 유선인터넷 회선 중 광케이블 기반 회선 비중은 91.55%로 주요국 중 가장 높다.

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