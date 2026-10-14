기보, 실패기업 재도전 돕는다…부실채권 1조5000억원 정리

기술보증기금(기보)이 사업 실패로 빚 부담을 안은 기업인의 신용회복과 재도전을 돕기 위해 부실채권 정리와 금융지원을 확대한다.

기보가 사업 실패로 빚 부담을 안은 기업인의 신용회복과 재도전을 돕기 위해 올 연말까지 1조5000억원대 부실채권을 정리할 계획이다. 사진은 기보 본점 전경. 기술보증기금 제공

기보는 지난달 말까지 부실채권 7228억원을 정리하고, 연말까지 정리 규모를 역대 최대인 1조5000억원으로 늘릴 계획이라고 14일 밝혔다. 정리 실적은 장기 추심불능채권 소각 5923억원, 부실채권 매각 1054억원, 채무조정 251억원이다.

기보는 채무 부담을 줄여 실패기업인이 정상적인 경제활동으로 복귀할 수 있도록 지원하고 있다. 우수한 기술력과 재도전 의지를 갖춘 실패기업인을 대상으로 올해 역대 최대 규모인 500억원의 재기지원보증을 공급할 예정이다. 이는 지난해보다 57억원 늘어난 규모로, 사업 실패 이후에도 축적한 기술과 경험을 활용해 다시 창업하거나 사업을 이어갈 수 있도록 돕는다.

전문교육과 기술·경영 컨설팅, 재기 성공사례 홍보 등 비금융 지원도 병행한다. 재도전 기업의 안정적인 성장을 돕고 실패 이후에도 다시 도전할 수 있는 환경을 조성한다는 취지다.

권형택 기보 이사장은 “사업 실패에 따른 채무 부담이 재도전의 걸림돌이 되지 않도록 돕는 것이 포용금융의 중요한 역할”이라며 “실패기업인의 신용회복과 재기 지원을 지속적으로 확대해 새로운 도전을 뒷받침하겠다”고 말했다.

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