‘100억대 배임 혐의’ LG엔솔 前사장 수사

LG에너지솔루션 전 사장이 자신의 가족과 관련된 중국 컨설팅 업체에 자문료를 지급하도록 해 회사에 100억원대 손해를 끼친 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.



14일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 최근 업무상 배임 혐의로 이모 전 LG에너지솔루션 사장의 자택과 사무실을 압수수색하고 휴대전화 등을 확보했다. 이 전 사장은 재직 당시 중국 현지 컨설팅 업체에 자문료를 지급하는 방식으로 LG 계열사에 약 100억원의 손해를 입힌 혐의를 받는다.

서울경찰청 광역수사단 청사. 연합뉴스

해당 컨설팅 업체는 이 전 사장의 가족이 한국 대표를 맡고 있는 한·중 경제교류 단체가 설립한 회사로 알려졌다. 당시 LG는 중국에 액정표시장치(LCD) 생산시설을 짓기 위한 투자를 추진하면서 중국 정부의 인허가 절차 등에 대한 자문을 위해 해당 업체와 계약했다.



계약은 LG가 중국 진출을 추진하던 2010년 무렵 시작돼 이 전 사장이 퇴임한 2023년 전후까지 이어졌다.



LG는 매달 약 2만달러(약 2800만원)의 자문료를 지급했고, 해당 업체에 지급한 돈은 모두 합쳐 100억원에 가까운 것으로 파악됐다. 이 전 사장은 퇴임한 뒤에도 LG에너지솔루션과 고문 계약을 맺었다.



경찰은 해당 업체가 실제 자문 업무를 했는지, 지급된 돈이 어디 사용됐는지 등을 조사하고 있다. 앞서 LG에너지솔루션과 LG디스플레이, LG화학, LG경영연구원 등 LG 계열사 4곳은 내부 제보를 받고 감사를 진행한 뒤 올해 초 경찰에 고소장을 냈다. 이 전 사장은 혐의를 전면 부인하는 것으로 알려졌다. 해당 업체와의 계약으로 실제 성과가 있었던 만큼 배임으로 볼 수 없다는 입장으로 전해졌다.

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