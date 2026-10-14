감독관 1명이 전자발찌 20명 관리… ‘위험 징후’ 파악 한계

인천 도심 한복판의 대형 상업시설에서 위치추적 전자장치(전자발찌)를 착용한 50대 남성이 시민들을 상대로 흉기난동을 벌이면서 전자감독 제도의 실효성이 다시 도마에 올랐다.

인천 대형 상업시설에서 전자발찌를 찬 50대 남성의 흉기 난동과 관련 법무부가 전자감독 관리 과정에 대한 사과 입장을 발표한 가운데 14일 서울 동대문구 휘경동에 위치한 법무부 위치추적중앙관제센터에서 직원이 전자발찌를 보이고 있다. 연합뉴스

전자감독 대상자는 느는데 관리 인력은 줄어든 데다, 재범 위험 징후를 판단하는 과정도 담당 보호관찰관 개인에 의존하고 있어 개선이 필요하다는 지적이다.



14일 법무부가 국회 법제사법위원회 소속 더불어민주당 박지원 의원실에 제출한 자료에 따르면 전자감독 대상자는 2022년 4316명에서 올해 8월 5301명으로 늘었다.



반면 같은 기간 지도감독 전담인력은 255명에서 234명으로 21명 줄었다. 전담인력 1인당 관리 대상자도 17.1명에서 20.3명으로 증가했다.



전자감독은 전자장치를 통해 대상자의 위치를 추적하고 접근금지 등 준수사항 이행 여부를 감독하는 제도다. 그러나 위치정보와 준수사항 위반 여부만으로 대상자의 심리 상태나 행동 변화에 따른 재범 위험까지 파악하기는 어려운 실정이다.



이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 “사전에 설정된 접근금지 구역 등을 벗어나지 않고 저지르는 범행까지 예방하는 데는 한계가 있다”며 “생체정보 등을 활용하는 차세대 기술이 도입되면 일부 보완할 수 있겠지만, 기본권 침해 우려를 고려한 사회적 합의가 선행돼야 한다”고 지적했다.

앞서 법무부는 전담직원 1인당 관리 대상을 12명 수준으로 낮추기 위해 157명 증원 방안을 마련했다. 그러나 관리 대상자가 늘고 전담인력이 줄면서 개별 대상자의 위험 징후를 세밀하게 살펴야 하는 현장 부담은 여전하다.



이번 사건에서도 전자감독의 한계가 드러났다.



전날 인천에서 흉기난동을 벌인 피의자 최모(59)씨는 전자발찌를 훼손하지 않은 채로 상가에 들어가 흉기를 휘둘렀다.



최씨에게는 심야시간 외출 제한과 정신과 치료 이행 등 준수사항이 부과돼 있었지만, 범행 당시 위반 사항이 없어 전자감독 관제 시스템에 경보가 울리지 않은 것으로 파악됐다.



최씨는 범행 당일 보호관찰관과 면담하고 점심 식사까지 한 뒤 약 70분 만에 범행했다.



최씨는 지난달 공공장소에서 흉기를 소지한 혐의로 입건돼 지난 6일 경찰 조사도 받았다.



당시 경찰은 다른 사람을 위협한 사실이 확인되지 않아 구속은 어렵다고 판단했다.

사건 현장 순찰하는 경찰관들 경찰이 ‘흉기 난동 사건’이 발생한 인천 남동구 구월동 소재 다중 이용시설에서 14일 순찰하고 있다. 인천=연합뉴스

전자감독 대상자의 위험 징후를 신속하게 평가하고 대응할 수 있는 체계가 충분한지 의문이 제기된다.



재범 위험성 평가체계의 한계는 꾸준히 지적돼 왔다.



한국법무보호복지학회가 지난해 발행한 ‘AI 기반 재범 위험성 평가 및 맞춤형 사회재진입 지원 방안’은 보호관찰 등 형사사법기관의 만성적인 인력 부족과 기존 재범 위험성 평가의 주관성·편향성 문제를 지적했다.



실제 현장에서는 대상자의 위험 징후가 새롭게 나타나더라도 이를 전문적으로 재평가하기 쉽지 않다는 목소리가 나온다.

지난 13일 인천시 남동구 대형 상업시설에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌였다. 사진은 건물 2층 식당가 폐쇄회로(CC)TV에 담긴 피의자 범행 모습. 연합뉴스

심리검사 등을 포함한 체계적인 재범 위험성 평가는 주로 재판이나 보호관찰 개시 등 특정 시점에 이뤄진다. 이후 긴급 상황에서 나타나는 위험 징후는 담당 보호관찰관이 개별적으로 판단하고 있다.



최지선 한국형사·법무정책연구원 연구위원은 “위험도를 평가하는 간이 도구는 있지만 활용 방식이 담당자마다 다를 수 있고, 여러 전문가가 함께 판단하는 체계도 마련돼 있지 않다”며 “결국 담당 보호관찰관 한 명이 대상자의 위험도를 자의적으로 판단하고 그에 따른 책임까지 감당해야 하는 구조”라고 말했다.



최 연구위원은 “전자감독은 실시간 업무인데 직원 한 명이 20명 안팎을 관리하는 것은 부담이 크다”며 “인공지능(AI) 등을 활용해 신뢰할 수 있는 위험 경고체계를 구축한다면 보호관찰관의 판단을 보완하고 재범 예방에도 도움이 될 것”이라고 했다.

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