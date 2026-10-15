릴레이 온정… 은발의 용인 기부천사들

“돈이 없는 우리는 3남 1녀를 키우며 일했습니다. 남편은 탄광에서 일하다 규폐(규소폐증)라는 병에 걸렸죠. 평생 안고 가는 겁니다. 이제 애들도 먹고살 만하니 기부하고 싶습니다.”



겨울을 앞두고 수은주가 떨어지는 가운데 경기 용인시 곳곳에서 온정의 손길이 이어지고 있다. 넉넉잖은 삶에도 아껴 모은 돈을 선뜻 내놓는 기부천사들이 잇따라 등장하고 있다.

이웃돕기 성금을 기탁한 경기 용인지역 요양보호사 이순희씨(왼쪽)가 동행정복지센터장과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

14일 용인시에 따르면 이달 8일 처인구에 사는 80대 어르신 A씨가 불편한 몸을 이끌고 시청을 찾아 현금 2195만원을 조건 없이 기탁했다. 현금다발 속 손편지에는 남편이 탄광에서 일하며 4남매를 키운 고단한 삶의 흔적이 배어 있었다.



A씨는 “어려운 형편이지만 자녀들이 바르게 자란 만큼 이제는 어려운 이웃과 함께 나누고 싶다”며 “기부한 성금이 외로운 어르신과 도움이 필요한 가정의 어린이들을 위해 사용되기를 바란다”고 말했다.



앞서 12일 용인 수지구 풍덕천1동에서는 4년째 나눔을 실천해 온 요양보호사 이순희(78)씨가 동행정복지센터를 찾았다. 이씨는 올해 요양보호사 급여로 모은 300만원을 어려운 학생들의 장학금으로 내놨다. 2023년부터 3년간 매년 1000만원씩 기부해 온 이씨는 “올해는 일을 많이 하지 못해 적은 금액을 내놓게 됐다”며 아쉬워했다.

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