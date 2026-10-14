서울대 개교 80주년… 유홍림 총장 “AI 시대, 대학은 새로운 질문 던져야”

유홍림(사진) 서울대 총장은 14일 서울대 관악학생생활관 가온홀에서 열린 개교 80주년 기념식에서 “왜 대학이어야 하는가, 대학만이 할 수 있는 일은 무엇인가를 다시 물어야 한다”고 밝혔다.



그는 “지난 80년의 성취가 다가올 임무를 해결해 주지는 않는다”며 AI 발전과 기후위기, 불안정한 국제질서 등을 대학이 마주한 새로운 과제로 꼽았다. 특히 “인공지능은 인간의 지성과 노동, 인간다움의 의미까지 다시 묻고 있다”며 기존 지식만으로 해결할 수 없는 문제에 대응하기 위해 새로운 질문을 던지고 다양한 지식을 연결하는 대학의 역할을 강조했다. 이어 “대학의 생명은 자유”라며 “대학은 사회의 요구에 충실히 응답해야 하지만 거기에 머물러서는 안 된다. 때로는 인류가 지금껏 제기하지 않았던 불편한 질문을 먼저 던지고 새로운 가능성을 찾아야 한다”고 말했다.



1946년 설립된 서울대는 올해 개교 80주년을 맞았다. 유 총장은 서울대가 산업화 과정에서 과학기술 인재를 양성하고 민주화 시기에는 비판적 지성의 공간을 지켜왔다고 평가했다. 그러면서 “서울대의 미래는 대한민국의 미래와 맞닿아 있다”며 연구와 교육의 경계를 넓혀 사회적 역할을 강화하겠다는 뜻을 밝혔다.



이날 기념식에서는 고(故) 김정식 대덕전자 회장과 김종섭 삼익악기 회장, 이연현 화광물산 대표이사가 ‘자랑스러운 서울대인’으로 선정됐다. 박재형 서울대 의과대학 명예교수는 사회봉사상을, 이용익 신흥 회장과 이윤경 CM병원 행정대표, 이도영 CM병원 이사장은 발전공로상을 받았다. 서울대는 내년 2월부터 4년간 임기를 수행할 차기 총장 선출 절차를 진행 중이다.

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