靑 신임 비서실장 임광현 깜짝 발탁

이재명 대통령이 14일 강훈식 대통령 비서실장 후임으로 임광현 국세청장을 전격 발탁했다. 강 실장이 법무부·성평등가족부 장관 후보자 인사검증 실패 등에 대한 종합적인 책임을 지고 지난달 21일 사의를 표명한 지 23일 만이다. 임 신임 실장은 15일부터 업무를 시작한다. 인사검증 체계 정비와 청와대 조직 쇄신, 민생 성과 창출 등이 당면 과제로 꼽힌다.

임광현 신임 대통령비서실장이 14일 청와대 춘추관에서 열린 인선 발표에서 인사말을 하고 있다. 뉴스1

강 실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 열고 신임 비서실장 인선을 발표했다. 그는 임 신임 실장에 대해 “풍부한 행정 경험과 정무 감각을 겸비한 경제 관료 출신 정치인”이라며 “국회와 정부를 두루 경험한 만큼 국민의 목소리를 국정에 더 크게 반영하고 당정청 간 협력으로 국정 성과에 속도를 낼 적임자”라고 설명했다.



임 실장은 “1995년 공직에 입문한 이래 국민께 봉사한다는 사명을 늘 품어 왔지만 막상 비서실장 소임을 맡게 되니 그 책임이 어느 때보다 무겁게 다가온다”고 밝혔다. 이어 “이재명정부의 성과를 계속 이어가면서 국민이 피부로 느끼는 삶의 변화를 반드시 만들어 내는 것이 제게 주어진 소명”이라고 말했다. 그는 “국민의 하루하루가 절박한 만큼, 청와대의 하루도 절박해야 할 것”이라며 민생 성과 창출에 대한 의지를 강조했다.



이 대통령은 임명 발표 후 엑스(X)에서 “임광현 실장님 환영한다. 훈식이형(강 실장)만큼 아니 그 이상을 해 내실 것으로 믿고 기대한다”며 “대한국민의 뜻을 무한히 존중하며 우리 현대사의 거대한 분수령을 함께 잘 넘어가자”고 당부했다.



임 실장은 행정고시 38회로 공직에 입문해 참여정부 대통령비서실 경제정책비서관실 행정관, 국세청 차장 등을 지냈다. 2024년 더불어민주당 영입인재로 정치에 입문해 제22대 국회의원과 당 정책위원회 상임부의장을 거쳤으며, 이재명정부 초대 국세청장으로 발탁됐다.



현직 국세청장을 이례적으로 대통령 비서실장에 기용한 데는 정책 집행과 성과 창출에 무게를 두겠다는 의지가 반영됐다는 분석이다. 청와대는 임 실장이 국세청장 재임 중 조세정의 확립에 기여하고 불평등의 벽을 낮추겠다는 대통령의 국정 철학을 정책 현장에서 충실히 실천해 왔다고 평가했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지