“부적격” 날 세운 與… 김지용 “난 친윤 아냐”

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 지명 37일 만에 열린 인사청문회에서 더불어민주당과 조국혁신당 의원들이 ‘친윤(친윤석열) 검사’ 논란과 과거 사건 처리 등을 거론하며 김 후보자의 적격성을 집중 문제 삼았다. 국민의힘은 청문 절차가 늦어진 점까지 거론하며 여권의 ‘집안싸움’이라고 역공했다.

답답 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회 인사청문회에서 눈을 감은 채 굳은 표정을 짓고 있다. 이날 청문회에서는 김 후보자의 ‘친윤석열 검사’ 논란을 두고 일부 여당 위원들이 “친윤 검사가 아니라는 점을 기록으로 입증하라”며 집중 추궁했다.남정탁 기자

민주당 윤건영 의원은 14일 국회 행정안전위원회 인사청문회에서 정진웅 전 부장검사의 독직폭행 사건 기소를 거론하며 “한동훈을 지키기 위해 정치검찰이 담합한 이 과정에서 후보자의 비겁한 선택이 드러났다”고 비판했다. 같은 당 이상식 의원은 “세간에서 김 후보자를 ‘친윤 검사’라고 이야기하는 사람이 많다”며 “몇몇 사건에서 의아하고 이해할 수 없는 부분이 있어 여권 내부에서조차 반대하는 것”이라고 주장했다.



조국혁신당 정춘생 의원도 “초대 중수청장은 검찰개혁을 열망했던 우리 국민의 기대를 실현해야 하는 자리”라며 “김 후보자는 그런 사람이 아니기 때문에 우리 국민들이 반대하고 있는 것”이라고 말했다.



김 후보자는 과거 사건 처리와 정치적 성향을 둘러싼 논란을 적극 반박했다. 그는 “편중되지 않고 나름 소신 있게 처리했다고 자부하고 있다”며 “중수청을 운영하는 데 있어서 제가 부적격이라고 생각하지는 않는다”고 밝혔다. 국민의힘 박덕흠 의원이 “민주당 내에서 친윤 검사라고 하는데 친윤이 아니냐”고 묻자 김 후보자는 “아니다”라고 답했다.



국민의힘은 김 후보자 지명 이후 여권 내부 반발로 청문 절차까지 지연된 점을 파고들었다. 강명구 의원은 “김 후보자를 지명했는데 추가 검증을 하겠다며 인사청문요청안을 안 보내고 자기네들끼리 싸웠다”며 “국회의 인사검증권을 침해당했다”고 비판했다.

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