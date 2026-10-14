주한미군사령관 “한반도 특임부대로 중·러 등 다층감지”

배치 추진 MDTF 구체 임무 공개
제이비어 브런슨 주한미군사령관은 한반도 배치가 추진되는 미 다영역특임부대(MDTF)의 임무는 북한뿐 아니라 중국·러시아 등을 포함한 영역에서 감지능력을 다층적으로 구축하기 위한 것이라고 강조했다. 브런슨 사령관이 한반도 MDTF의 구체적 임무와 운용 방안을 공개적으로 설명한 것은 이번이 처음이다.
브런슨 사령관은 13일(현지시간) 워싱턴의 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 주최 대담에서 “한반도에 적절한 역량을 배치한다는 측면에서 MDTF는 대단히 매력적”이라고 말했다. MDTF는 육·해·공은 물론 우주와 사이버·전자전 등 모든 영역에서 이뤄지는 미 육군의 작전 수행 개념인 ‘다영역 작전’을 수행하는 부대다.
브런슨 사령관은 “우주 등 각 영역에서 필요한 핵심 역량들이 매우 매우 중요하다”며 “이런 자산들을 도입해 한반도의 작전 환경뿐 아니라 더 넓은 주변 환경까지 더 잘 이해하고자 한다”고 설명했다. MDTF의 배치가 북한뿐 아니라 중국·러시아까지 염두에 둔 것임을 시사한 발언이다. “지도에 선 하나만 그어보면 베이징에서 서울까지의 거리를 확인할 수 있다”는 언급도 같은 취지로 풀이된다.
그는 또 MDTF의 다층적 감지체계에서 여러 고도의 유·무인 항공기와 함께 고고도 풍선도 운용될 수 있다면서 “그와 같은 풍선을 비무장지대(DMZ) 인근에 계류시켜 놓는 상황을 상상해보라”고 말했다.
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