오픈AI 회의실에 몰래 녹음장치… FBI , 사우디 국적 엔지니어 체포

오픈AI 직원이 기밀 기술과 경영 전략을 논의하는 임원 회의실에 녹음장치를 숨긴 혐의로 미 연방수사국(FBI)에 체포됐다.



13일(현지시간) 블룸버그통신과 미 법무부에 따르면 사우디아라비아 국적의 오픈AI 엔지니어 압둘라흐만 알포잔(35)이 전자장치를 이용한 대화 감청 혐의로 지난 9일 체포됐다. 지난해 7월 입사해 제품팀에서 일해 온 그는 이날 연방법원에 처음 출석했다.

미국 법무부가 13일(현지시간) 공개한 오픈AI 샌프란시스코 사옥 회의실에 설치된 도청장치. 해당 장치는 화장지에 싸인 채 TV 뒷면 USB 포트에 꽂혀 있었다. 미국 법무부 제공

녹음장치는 샌프란시스코 사옥 내 임원 회의실의 TV 뒤편에서 발견됐다. 지난달 30일 직원들이 발견했을 당시 장치는 화장지에 싸인 채 TV 뒷면 USB 포트에 꽂혀 있었다. 회사는 같은 달 28일쯤 설치된 것으로 파악했으며, 장치에 저장된 내용은 암호화돼 있었다. 해당 장치는 탐지를 피하도록 설계됐으며, 데이터를 전송하는 기능도 갖추고 있었다. 오픈AI는 자체 인공지능(AI) 모델로 장치와 출처를 분석해 설치자를 특정한 뒤 FBI에 신고했다. 해당 직원은 해고됐다.



해당 회의실에서는 회사의 핵심 기밀이 논의됐다. 법무부는 독자적인 연구와 제품 출시 계획, 사업 확대 방안뿐 아니라 정부와의 접촉과 거래 관계 등 외부에 공개되지 않은 기술·경영 정보가 회의에서 다뤄졌다고 설명했다.



사무실 폐쇄회로(CC)TV에는 출입 권한이 없는 알포잔이 회의실을 드나드는 모습이 담겼다. 그는 장치 설치에 앞서 업무용 도구로 회의실 위치와 일정, 경영진과 외부 협력사의 회의 장소 등을 문의한 것으로 조사됐다. 지난 5일에는 회의실에 들어가 TV 뒤편을 살펴보는 듯한 모습도 촬영됐다. 그의 가방에서는 회의실에서 발견된 것과 비슷한 녹음장치가 추가로 나왔다. 보안요원들은 지난 5일 그가 다른 방에 두고 간 가방을 열어 지갑과 신분증, 두 번째 장치를 발견했다.



회사는 엑스(X)를 통해 “현재로서는 이 인물이 모델 가중치나 소스코드, 고객 데이터에 부적절하게 접근하거나 이를 유출한 정황은 없다”고 밝혔다.



미 수사당국은 이번 사건을 첨단기술 보호와 관련한 국가안보 사안으로 보고 있다. 알포잔에게 적용된 혐의의 법정 최고형은 징역 5년과 벌금 25만달러(약 3억3000만원)로, 징역형과 벌금형을 함께 선고할 수 있다.



로이터는 이번 사건이 각국 기업과 정부가 경제적·전략적 우위를 가져다줄 AI 인재와 기술 확보 경쟁을 벌이는 가운데 민감한 AI 연구를 둘러싼 보안 우려가 커지고 있음을 보여준다고 짚었다.

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