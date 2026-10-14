일동제약, 비타민제 브랜드 ‘슈퍼라민’ 출시

일동제약이 활성형 비타민 B군과 피로 관리 관련 성분을 조합한 제품 2종을 출시하고 비타민제 시장 공략에 나선다.

일동제약은 신규 비타민제 브랜드 ‘슈퍼라민(SUPERAMIN)’을 출시하고 ‘슈퍼라민 우르스’와 ‘슈퍼라민 콰트로’ 등 신제품 2종을 선보인다고 14일 밝혔다.

‘슈퍼라민 우르스’는 비타민 B군 9종 가운데 5종을 활성형으로 구성한 제품이다. 활성형 비타민 B1인 푸르설티아민과 벤포티아민을 함께 배합했다. 타우린과 우르소데옥시콜산(UDCA), 베타인염산염, 글루쿠로노락톤 등도 포함해 17가지 성분으로 구성했다.

‘슈퍼라민 콰트로’는 비타민 B군 11종을 포함해 총 19가지 성분을 담았다. 비타민 B군 가운데 6종은 활성형이다. 비타민 D와 마그네슘, 타우린, UDCA, 콜린타르타르산염, 이노시톨 등도 함유했다.

비타민 B군 중 비타민 B1은 푸르설티아민과 벤포티아민에 비스벤티아민을 더해 세 가지 형태를 배합했다. 비타민 B12는 메코발라민과 시아노코발라민 두 가지 형태로 총 2500㎍을 함유했다. 마그네슘도 산화마그네슘·글리세로인산마그네슘·아스파르트산마그네슘 등 세 가지 형태를 조합했다.

일동제약 관계자는 “생활 패턴과 건강 상태에 따라 일반의약품 비타민제에 대한 소비자 요구도 다양해지고 있다”며 “시장 흐름을 반영해 성분 구성을 달리했다”고 말했다.

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