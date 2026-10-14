김현우 서울시의원, 제12대 서울시의회 교육연수위원 위촉

더불어민주당 소속 김현우 서울시의원(성동2)이 서울시의회 교육연수위원회 위원으로 위촉돼 의원들의 의정 활동 역량을 높일 교육 계획 마련에 참여한다.

더불어민주당 소속 김현우 서울시의원(오른쪽)이 지난 2일 서울시의회 의장접견실에서 열린 제12대 교육연수위원회 위촉식에서 임만균 서울시의회 의장과 기념촬영을 하고 있다. 의원실 제공

김 의원은 지난 2일 서울시의회 의장접견실에서 열린 제12대 교육연수위원회 위촉식과 첫 회의에 참석했다고 14일 밝혔다.

위원회는 시의원 2명과 민간위원 7명, 의회사무처 간부 1명 등 총 10명으로 구성됐다. 임기는 이달 2일부터 2028년 10월 1일까지 2년이다.

위원회는 ‘서울특별시의회 교육연수에 관한 조례’에 따라 교육연수 기본계획과 시행계획, 사업의 적정성과 추진 실적, 교육 프로그램 개발 등을 심의·자문한다. 의원들의 교육 수요를 반영해 교육연수 방향과 운영 방안을 마련하는 역할도 맡는다.

위원회는 다음 달 교육 수요조사 결과 등을 바탕으로 2027∼2030년 의원 교육연수 기본계획 수립 방향을 논의한다. 내년 1월에는 4년간의 교육연수 목표와 추진 과제, 연도별 추진 일정을 담은 기본계획을 의결할 예정이다. 의원별 맞춤형 교육과 상임위원회·교섭단체별 직무 교육, 자체·위탁 교육 운영 방향도 살필 계획이다.

김 의원은 “교육연수는 단순히 교육 과정을 이수하는 데 그치지 않고 의원들이 실제 의정활동에 필요한 전문성과 역량을 높이는 데 도움이 돼야 한다”며 “의원들의 교육 수요가 기본계획과 실제 교육 과정에 충실히 반영될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다. 이어 “조례 입법과 예산 심사, 행정사무감사 등 의정활동에 필요한 역량은 계속 높아지고 있다”며 “현장의 수요에 맞는 교육 프로그램을 발굴하고 자체 교육과 위탁 교육이 내실 있게 운영될 수 있도록 위원으로서 맡은 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.

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