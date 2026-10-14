“사람 쓰러졌어요” 외침에 몸이 먼저 반응…비번 소방관이 시민 살렸다

비번 날 배드민턴을 치던 소방관이 심정지로 쓰러진 60대 남성에게 신속하게 심폐소생술을 실시해 생명을 구한 사실이 알려졌다.

김윤발 소방사. 뉴시스(포천소방서 제공)

14일 포천소방서에 따르면 지난 10일 오후 3시쯤 경기 동두천시 환경사업소 내 배드민턴전용구장에서 60대 남성 A씨가 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.

당시 동호회 활동을 하던 포천소방서 선단119안전센터 소속 김윤발 소방사는 현장을 목격하고 즉시 A씨에게 다가갔다. 김 소방사는 A씨의 의식과 호흡을 확인한 뒤 반응이 없자 곧바로 가슴압박을 시작했다. 주변 시민에게는 119 신고를 요청했다.

약 2분간 심폐소생술을 이어가던 중 A씨는 양팔을 움직이며 숨소리를 내기 시작했고, 이내 의식을 회복했다. 김 소방사는 이후에도 A씨의 상태를 살피며 현장을 지켰고, 도착한 구급대에 환자를 인계했다. A씨는 이후 병원으로 이송됐다.

이번 사연은 A씨의 가족이 경기도소방재난본부 누리집 ‘칭찬합시다’ 게시판에 감사의 글을 올리면서 알려졌다.

A씨의 아들은 게시글에서 “김윤발 소방관님께서 나서서 심폐소생술과 즉각적인 조치를 해주신 덕분에 아버지께서 의식을 차리셨고, 구급차를 타고 병원에 빠르게 갈 수 있었다”며 감사의 뜻을 전했다.

김 소방사는 “위급한 상황에서 소방관으로서 당연히 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 “심정지 환자를 발견하면 신속하게 119에 신고하고 즉시 심폐소생술을 실시하는 것이 중요하다”고 말했다.

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