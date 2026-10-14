한전, 학력보다 실력·성과…고졸 직원 2명 차장 특별승진

한국전력공사가 탁월한 업무 성과를 거둔 직원 12명을 특별승진 대상자로 선정했다. 이 가운데 고졸 전형으로 입사한 직원 2명이 통상적인 승진 기간보다 1~2년 앞서 관리자급인 차장으로 승진했다.

한전은 회사의 전략목표 달성과 경영 성과에 기여한 직원 12명을 특별승진 대상자로 선정했다고 14일 밝혔다.

김동철 한국전력 사장. 한전 제공

특별승진은 회사 발전에 공헌한 직원을 승진 자격이나 근무 연수에 관계없이 부장 또는 차장 등 한 단계 상위 직급으로 승진시키는 제도다. 이번 특별승진 대상자에는 고졸 전형으로 입사한 직원 2명이 포함됐다. 일반적으로 고졸 입사자가 차장으로 승진하기까지 9년 이상 걸리지만, 이들은 전력계통 운영의 효율성과 경제성을 높이고 안정적인 전력망 운영을 저해하는 위험 요인을 해소한 성과를 인정받아 승진 시기를 1~2년 앞당겼다.

한전은 학력이나 입사 배경보다 업무 전문성과 성과를 중시하는 인사 운영의 결과라고 설명했다.

한전 관계자는 "앞으로도 우수 성과자에 대한 합리적인 보상과 성장 기회를 확대하고 성과 중심의 인사문화를 정착시켜 조직 경쟁력을 강화하겠다"고 밝혔다.

한편 한전은 지난해 교육부와 업무협약을 체결하고 3년간 고졸 일자리 300개 창출을 추진하고 있다. 올해도 고졸 공개채용을 확대하고 채용연계형 교육 프로그램인 'KEPCO 에너지이음스쿨'을 운영하는 등 고졸 인재 육성에 나서고 있다.

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