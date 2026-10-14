노연수 서울시의원 ‘서울어울림체육센터’ 개관 축하

장애인과 비장애인이 물리적·사회적 장벽 없이 함께 어울려 스포츠를 즐길 수 있도록 조성한 ‘서울어울림체육센터’가 문을 열었다.

더불어민주당 소속 노연수 서울시의원(노원4)은 지난 8일 열린 센터 개관식에 참석해 환영의 뜻을 전했다고 14일 밝혔다.

더불어민주당 소속 노연수 서울시의원(노원4)은 지난 8일 열린 센터 개관식에 참석해 축하인사를 하고 있다. 의원실 제공

센터는 지하 2층~지상 3층 규모의 복지·문화·체육 복합공간이다. 수영장과 볼링장, 다목적체육실, 재활치료실 등 장애인 이용객의 편의를 고려한 시설을 갖췄다.

노 의원은 개관식 현장을 찾아 시설을 둘러보고 현장 관계자들과 주민들의 노고를 격려했다. 그는 “장애아동과 비장애아동이 함께 어울릴 수 있는 통합놀이터 조성 조례 등을 발의하며 차별 없는 지역사회를 만들기 위해 노력해 왔다”며 “장애인과 비장애인의 경계를 허무는 센터가 문을 열게 돼 매우 뜻깊고 기쁘다”고 말했다. 이어 “앞으로 장애인과 사회적 약자가 배제되지 않고 이름처럼 어루러져서 건강을 위해 운동할 수 있는 공간으로 사랑받길 바란다”며 “유니버설디자인 도시를 만들기 위한 의정활동에 최선을 다하겠다” 덧붙였다.

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