‘1천억’ 초고액자산가 맞춤 관리…삼성증권 ‘패밀리오피스’ 200가문 돌파

삼성증권은 ‘패밀리오피스’ 고객 200가문, 자산 55조원을 달성했다고 14일 밝혔다.

삼성증권 패밀리오피스는 금융자산 1000억원 이상 고객을 대상으로 하는 초고액자산가 자산관리 서비스다. 고객층은 전통적인 기업 오너를 넘어 기업 매각 등을 통해 대규모 유동성을 확보한 엑시트 오너, 신흥 기업 오너, 초고액 개인자산가 등으로 확대되고 있다. 특히 엑시트 오너 고객은 3년 전 대비 약 3배 증가하며 주요 고객군으로 자리 잡았다. 최근에는 기업 지분과 별도로 1000억원 이상의 금융자산을 보유한 개인자산가의 유입도 늘고 있다.

금융자산 1000억원 이상 초고액자산가 자산관리 서비스인 ‘패밀리오피스’ 고객 200가문을 달성한 삼성증권. 삼성증권 제공

고객층이 다양해지면서 필요한 솔루션도 함께 변화했다. 자산배분 방식과 투자 목적, 승계 계획이 서로 다르기 때문이다. 실제로 이들의 포트폴리오 차이는 뚜렷했다. 엑시트 오너는 글로벌 자산과 대안 투자를 적극 활용해 투자 대상을 다변화하는 경향을 보였다. 전통 오너는 주식·채권·대안투자·유동성을 비교적 고르게 보유한 것이 특징이었다. 신흥 오너는 개인자산과 법인자산의 운용 목적이 구분되는 이원화된 자산관리 구조를 보였다.

삼성증권은 이런 변화에 맞춰 투자관리 체계를 지속적으로 발전시켜 왔다. PB와 본사 투자관리 전문가가 함께 고객을 관리하는 ‘투자관리형 자산관리, 사내 전문가들로 구성된 가문별 전담 자문 조직 ‘커미티’, 기관투자자 수준의 체계적인 운용 프로세스를 기반으로 한 OCIO(외부위탁운용관리) 서비스 등이 대표적인 사례다. 자산관리·이전·승계를 아우르는 ‘헤리티지’, 자사의 IB(기업금융) 역량과 연계한 가문별 맞춤 솔루션도 제공한다.

유정화 삼성증권 패밀리오피스본부장 상무는 “패밀리오피스 200가문 달성이라는 숫자보다 중요한 건 금융자산 1000억원 이상 고객의 서로 다른 고민과 요구를 마주하며 그에 맞는 해법을 축적해 왔다는 점”이라며 “55조원의 고객자산을 관리하며 쌓아온 경험과 글로벌 파트너십, 삼성의 인프라를 바탕으로 자산을 넘어 가문의 중요한 결정과 미래를 함께 고민하고, 원칙과 책임을 바탕으로 세대를 잇는 부와 유산을 함께 설계하는 패밀리오피스로 발전해 나가겠다”고 말했다.

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