대구 달서구, 17~18일 ‘2026 두류젊코 축제’ 개최…코스프레 퍼레이드 등 풍성

대구 달서구는 17일부터 18일까지 이틀간 두류젊음의 거리, 두류먹거리타운, 두류지하상가 일원에서 ‘2026 두류젊코 축제’를 개최한다고 14일 밝혔다.

이번 축제는 다채로운 문화∙예술 콘텐츠와 방문객 참여형 프로그램을 통해 젊은 층과 관광객의 유입을 확대하고, 침체한 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣기 위해 마련됐다. 올해는 2024년부터 이어온 코스프레 대회를 ‘젊코 코스프레 분장놀이’로 확대 운영한다.

캐릭터, 전통 의상, 창작 등 장르 제한 없이 참가자들이 자신만의 개성을 표현하는 경연으로 치러진다. 참가자들이 축제장 일대에서 직접 펼치는 화려한 거리 퍼레이드는 이번 축제의 가장 큰 볼거리가 될 전망이다. 축제 첫날인 17일 오후에는 거리 퍼레이드를 시작으로 서대구세무서 주차장에 마련된 특설무대에서 화려한 개막식이 열린다.

개막식에선 역동적인 그래피티 아티스트 공연과 주요 내빈들이 참여하는 이색 퍼포먼스가 펼쳐진다. 이튿날인 18일에는 ‘젊코 가족 한마당’을 비롯해 분장놀이 본선 경연 및 시상식이 이어져 열기를 더할 예정이다. 축제 기간 부대행사도 풍성하게 마련된다. 페이스페인팅, 캐리커처, 캐릭터 소품 만들기 등 다채로운 체험 부스와 플리마켓이 상시 운영되며, 거리 곳곳에서는 귀를 즐겁게 할 버스킹 공연이 펼쳐진다.

아울러 상권 자체 캐릭터를 활용한 ‘모양이를 찾아라’ 이벤트를 비롯해 구매 영수증 인증 이벤트, 누리소통망(SNS) 챌린지 등 상권 연계 프로그램을 대폭 강화해 축제장을 찾은 방문객들의 상권 내 소비를 적극 촉진할 계획이다. 달서구는 중소벤처기업부 공모사업에 선정됨에 따라 2023년부터 2027년까지 총 80억원의 사업비를 투입해 ‘두류젊코 상권활성화사업’을 추진하고 있다.

김용판 달서구청장은 “두류젊코 축제가 시민들에게 색다른 즐거움과 추억을 선사하고, 지역 상권에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 두류젊코만의 특색 있는 문화 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고 축제와 연계해 골목상권에 활력을 더해 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지