이혜성 "결혼해도 죽을 때까지 돈 벌고 싶어"

아나운서 출신 방송인 이혜성이 결혼한 뒤에도 죽을 때까지 경제활동을 통해 자기 계발을 하고 싶다고 했다.

이혜성은 13일 유튜브 채널 '이혜성의 1％ 북클럽'에서 양귀자 작가의 소설 '모순' 리뷰 영상을 올렸다.

이혜성은 "작가가 2028년에 이 캐릭터를 썼다면 안진진이라는 캐릭터를 다르게 그리셨을 거다"라고 했다.

그는 "가난과 부, 그에 따른 행복과 불행 이런 거는 남편의 재정 상태에 따라서만 결정되는 게 아니다"라며 "요즘은 여성도 본인 노력으로 충분히 부를 일궈 갈 수 있다"고 했다.

이어 "저도 결혼을 해도 죽을 때까지 경제활동 하면서 자기 계발하면서 살고 싶다"고 말했다.

이혜성은 이 책이 많은 여성 독자의 선택을 받은 이유에 대해 자기 생각을 설명했다.

그는 "시대적 상황이 많이 달라졌다"며 "지금은 여성이 내리는 선택, 남성이 내리는 선택이 이 소설 상황과 많이 다르지만 우리 앞에 여전히 많은 선택지가 있다"고 했다.

이어 "그것에 따라 우리 인생 방향이 달라진다는 건 지금도 유효해서 아직 사랑받는 거 같다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지