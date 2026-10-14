김지용 중수청장 후보 "정치검사 1호는 윤석열…한동훈도 포함"

김지용 중대범죄수사청장(중수청장) 후보자가 검찰의 개혁 필요성에 동의한다는 입장을 재차 밝히며 그 배경에 윤석열 전 대통령의 영향이 가장 크다고 밝혔다.



김 후보자는 14일 국회 행정안전위원회 인사청문회에서 국민의힘 박덕흠 의원이 검찰조직이 개혁의 대상이라고 보느냐는 질문에 "여러 가지 폐해가 드러났고 문제점이 있다고 생각한다"고 했다.

김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 14일 국회 행정안전위원회에서 열린 인사청문회에서 행안위원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

정치권력에 휘둘리는 이른바 '정치검사'들로 인해 개혁의 대상이 된 점도 인정하느냐고 묻자 김 후보자는 "그런 부분이 있다"고 답했다.



이어 정치검사 1호를 뽑아보라는 박 의원의 질의에 김 후보자는 "아무래도 제가 생각하기에는 윤석열 전 총장이 안 좋은 영향을 끼치는 데에는 제일 첫 번째일 것 같다"고 했다.



박 의원이 다른 인물을 더 꼽아보라고 요청하자 김 후보자는 "일일이 다 말씀드리긴 어렵다"면서도 무소속 한동훈 의원이 포함되느냐고 재차 묻자 김 후보자는 "부정하긴 어려울 것 같다"고 했다.



이날 청문회에서는 여권 주도의 검찰개혁 일환으로 출범하게 된 중수청의 초대 청장으로서 김 후보자가 개혁 취지에 공감하는지 확인하기 위한 질의가 이어졌다.



김 후보자는 과거 검찰 재직 당시 검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)에 공개적으로 반대했으나, 중수청장 후보자로 지명된 후 입장을 선회했다.



더불어민주당 윤건영 의원도 "중수청은 검찰개혁의 산물"이라며 개혁 취지에 동의하는지 묻자 김 후보자는 "동의한다"고 답했다.

<연합>

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