36년 만에 녹화 불참 유재석 "목감기…주사 맞고 나아"

코미디언 유재석이 최근 건강 문제로 녹화를 취소한 것에 대해 "목감기였다"고 했다.

SBS TV 예능프로그램 '틈만 나면'은 13일 방송에서 다음 주 예고편을 공개했다. 이 영상에서 유재석은 최근 녹화에 참여하지 못한 이유에 대해 얘기했다.

유재석은 "기사가 너무 '36년만에 쓰러졌다' 이러니까. 그게 아니라 그냥 목감기였다"고 말했다.

그러면서 "목이 너무 부어서 코로나인가 했다. 코로나라면 만나면 안 되지 않냐"고 했다.

이어 "주사 맞으니까 목이 가라앉아서 '녹화 다시 안 되겠냐'고 했는데 제작진이 이미 헤어졌다고 하더라"고 말했다.

유재석은 재촬영을 하게 된 신승호·채수빈에게 "다시 귀한 시간을 내줬다"고 말했다.

유재석은 지난달 22일 '틈만나면' 촬여을 앞두고 감기몸살로 녹화를 당일 취소했었다. 유재석이 녹화일에 불참한 건 1991년 데뷔 이후 처음이었다.

당시 소속사는 "유재석이 감기 몸살로 인한 일시적인 고열 증세로 부득이하게 녹화를 취소하게 됐다"고 말했다.

<뉴시스>

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