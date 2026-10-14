김민석 “신천지 조직적 개입, 의미 있는 증언 축적”

종교 세력의 정치 배제를 강조해온 더불어민주당 김민석 대표가 신천지 교인의 조직적 집단 가입 관련해 “증언들이 있다”며 “상당히 의미 있는 증언도 축적을 했다”고 전했다. 다만 가입자 수가 3만∼5만명 정도 된다는 보도에는 “추산한 것인데 그 숫자가 정확하지는 않다”고 했다.

김 대표는 14일 민주당 유튜브 ‘민티07’에 출연해 “국회 국정감사 기간이고 해서 조금 미뤄놨는데 아직 검증을 못 거친 상태”라면서도 이같이 말했다. 김 대표는 “1차 보고를 받고 당내 현안이 많아서 본격 논의는 조금 미뤄놨다”며 “한 2주 정도 지난 것 같은데 의원총회는 어떻게 할지, 수사 문제에 대해서도 여러 가지 의견이 있는 단계”라고 설명했다.

김민석 더불어민주당 대표가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

김 대표는 8·17 전당대회 당시 이중 당적을 없애고 유령당원을 정리하는 등 당원 명부 투명화를 강조한 바 있다. 당대표로 취임한 뒤 민주당 박선원 최고위원에게 당원정비태스크포스(TF) 단장을 맡기고 신천지 교인의 조직적 가입 정황을 조사하게 했다. 김 대표는 “이재명 대통령의 대선 경선 당시 막판에 일반적인 추세와 다른 경선 결과가 있어서 ‘이게 뭐지’라고 했었다”며 “정부에 국무총리로 ‘종교 세력의 정치에 관한 관여는 엄단해야 된다’고 (문제를) 제기한 적이 있고 그때 개인 계정 등에 달리는 댓글을 보면서 ‘이게 뭐가 움직이는구나’라고 느낀 적이 있다”고 말했다.

김 대표는 진행자가 ‘조직적 개입이 아직 확인이 안 된 것이냐’고 묻자 “증언들은 있다”고 답했다. 그러면서 “이번 기회에 좀 더 정확하게 조사를 한 것이고, 정리를 해야 될 것”이라며 “당 전체를 생각하고 하겠다”고 덧붙였다.

김 대표는 전당대회 경선 중 “이번 전당대회의 본질은 분열주의 및 신천지와의 대회전”이라며 반명(반이재명), 분열주의, 신천지 3자 비밀연합이 있다고 주장했다. 당시 당대표 자리를 놓고 경쟁했던 정청래 의원이 신천지 지원을 받았다는 의혹을 제기하며 친청(친정청래)계와 갈등이 커지기도 했다. 정 의원은 전날 당이 ‘신천지 교인의 당원 가입 관련 조사는 최근 일단락돼 당 최고위원회에 보고됐다’고 발표하자 페이스북에 “비밀연합이 조사 결과 허위주장이었다면 책임질 사람은 책임져야 할 것”이라며 “국물도 남김 없이 밝히자”고 적었다.

친청계로 분류되는 최민희 최고위원은 이날 페이스북에 “제대로 사실을 확인하기 위해 김 대표가 일정을 잡으라고 지시했고 ‘일절 외부 유출하지 말라’는 당부가 있었다”며 “당의 비공개 회의 내용을 언론에 유출하는 건 해당행위”라고 밝혔다. 최 최고위원은 “신천지 당원 건은 조심히 다뤄야 한다”며 “반명·신천지·분열주의 3자 비밀연합을 색출하는 것으로 발전할 수 있기 때문”이라고 강조했다. 그는 “만일 정 (전) 대표나 내가 신천지와 조직적으로 연계해 비밀연합을 만들고 신천지 신도를 조직적으로 당원 가입시켜 전당대회에 개입하려 했다면 이게 보통 일이냐”며 “거꾸로 비밀연합이 없었다면 그럼에도 비밀연합을 주장해 경쟁 상대를 공격했다면 이건 또 보통일인가”라고 반문했다.

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