송영길, 추미애 향해 “대통령에게 대거리 하면 되겠냐”

더불어민주당 송영길 의원이 추미애 경기지사와 김용민 의원 등 당내 강경파가 이재명 대통령을 공격하는 것에 대해 고(故) 노무현 전 대통령 부인 권양숙 여사까지 우려를 표했다고 전했다.

송영길 더불어민주당 위원이 12일 정부대전청사 병무청에서 열린 국회 국방위원회 국정감사에서 질의하고 있다. 뉴스1

송 의원은 12일 밤 CBS라디오에 출연해 김지용 중대범죄수사청장 후보자를 반대하는 추 지사·김 의원 등을 향해 “여당 의원들이나 자치단체장이 대통령을 상대로 이렇게 대거리를 하면 안 된다. 정말 이럴 수가 있냐”고 비판했다.

이어 “개인 정치인 이재명이 아니라 대한민국 대통령, 국가원수, 우리가 뽑은 우리 당 소속 대통령한테 이렇게 대거리를 하면 되겠냐”며 “이러면 1년 반 후의 총선도 쉽지 않은 상황이 된다. 제발 좀, 자중하고 침착했으면 좋겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “대통령께서 속으로 ‘네가 대통령해라’ 하실 것 같다”며 “대통령의 인사 권한, 그것도 수사 기관의 책임자인 가장 중요한 인사 권한을 흔드는 게 어디 있냐. 제가 대통령이라고 해도 정말 화가 날 것 같다”고 했다.

송 의원은 “(지난 1일 경남 김해) 봉하마을로 가서 권양숙 여사를 만나 뵙고 왔다”며 “권 여사가 ‘왜 내부에서 이재명 대통령을 공격하는지 모르겠다’며 안타까움을 표하면서 ‘꼭 힘을 합해 달라’고 하셨다”고 밝혔다. 이어 “특별히 저에게 ‘이재명 대통령을 지켜줘서 고맙다’, ‘꼭 대통령을 지켜달라’고 하셔서 제가 눈물이 나려고 하더라”고 했다.

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